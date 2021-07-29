На готелі не пішло, більше по селах: що турагентства кажуть українцям про пожежі в Туреччині

Туреччина потерпає від масштабних лісових пожеж. Менеджерка українського турагенства розповідає туристам, що для них небезпеки немає.

Журналісти 24 каналу поспілкуватись з Мартою, менеджеркою однієї з українських туристичних компаній, втім зробили це буцімто туристи. Вона запевнила, що у туристів "все доволі спокійно".

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Українська туркомпанія розповідає, що "паніка в Україні"

Менеджерка компанії розповіла, що у них багато туристів у різних курортних містах Туреччини. Вона також додає, що нібито "паніка в Україні, а в Туреччині в туристів все доволі спокійно".

Евакуації туристів немає наразі. Ми маємо інформацію з усіх курортів, адже там зараз є туристи,

– пояснює Марта.

Люди не виходили з готелів, був поганий запах, – Марта про початок пожеж

Марта розповіла, що підтримує спілкування з туристами. Вони мали вчора (мовиться про 27 липня – 24 канал) виліт в 15 годині. Тоді все тільки починалось.

"У той день спека була сильна. Також вирував сильний вітер. В готелі виключили світло" – розповіла менеджерка.

Каже, що увімкнули генератор. Тому не працювали кондиціонери.

За словами менеджерки тоді "всі сиділи в номерах. Нікого не було ні на барах, ні на території. В номерах не прибирали, тільки збирали попіл".

Дуже поганий запах. Але це не пішло на готелі. Більше по селах,

– пригадала жінка.

Туристи бачили, як літаки увесь час гасили пожежі.

Що наразі відбувається в Туреччині

Марта розповіла, що:

вже туристи почали писати про ситуацію;

але на курортах ажіотажу і евакуації немає.

Говорять, що важко дихати і літає попіл по території готелю, але більше все зосереджено у селах, де місцеві живуть,

– запевняє представниця компанії.

Додала, що у неї туристи недалеко від Сіде. Вона запитала, чи все в них добре.

"Відписали про готель, що їм все подобається. За пожежі не знають", – запевняє Марта.

Коротко про лісові пожежі в Туреччині