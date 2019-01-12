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      Тварина – не іграшка: як переживають зиму безпритульні коти в Україні та за кордоном

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      У гру на виживання перетворюється зима в Україні для бездомних тварин. На державному рівні чотирилапими безхатченками не займаються, тож рятують їх хіба небайдужі.

      Розкішний шотландець Бурзік, кіт телеведучої 24 каналу Тетяни Кругової, відчуває себе, як вареник у маслі. Він завжди ситий, та навіть має сторінку в Instagram. Проте піклується Тетяна не тільки про свого красеня, але й про вуличних котів, серед яких теж має улюбленця, якого буквально виходила змалечку. Зараз для нього та інших безхатченків поруч із будинком облаштували годівничку.

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      Тетяна Кругова розповіла, що завжди виходить з дому, маючи у кишені пакетик з кормом – і щоб погодувати "своїх", і випадкових, якщо трапляться дорогою. Так само в автівці журналіста Едуарда Крижанівського завжди є корм. Щодня він та дружина по черзі годують вуличних котів. Біля спеціально облаштованого пункту – "шведський стіл" з різними наїдками від небайдужих сусідів.

      Котопункт у місті
      Спеціальний "шведський стіл" для вуличних котів

      А в Одесі любитель пухнастиків облаштував "котопункт" – на березі моря побудував будиночок з напівавтоматичною годівницею. Замість мисок тут – стічна труба. Денис Феденко, автор "котопункту", пояснив: "У кожного є можливість прийти і насипати корму".

      Котопункт пляжний
      "Котопункт" на пляжі Одеси

      У Харкові – нова інсталяція: "Дерево врятованих життів". За кожен випадок допомоги тваринам чіпляють іграшки, і їх вже понад 20. Надихнув на створення зоозахисників приклад міста Люблін у Польщі, де "немає жодної покинутої тварини", як розповіла співробітник організації "Порятунок тварин Харкова" Юлія Криворотько. 

      Відео про "Дерево врятованих життів":

      Тим часом у Стамбулі, що в Туреччині, у гордих чотирилапих важко впізнати безхатченків – блискуча шерсть, зайва вага. Напівправда-напівлегенда каже, що у давнину коти поїли мишей і так врятували Стамбул від чуми, тож з того часу вони стали почесними жителями міста. Їх годують, пускають в магазини погрітися. А ще є спеціальні автомати з кормом: туди можна кинути використані пляшки, а натомість отримати їжу для котів.

      Коти Стамбул
      Ось так облаштовують "котопункти" у Стамбулі

      Перезимувати бездомним тваринам надзвичайно складно. В Україні далеко не всі доживуть до весни.

      І у собак, і в котів температура тіла вища, ніж людська. Тому для них переживати морози значно складніше, ніж для людини,
      – пояснив керівник PR-відділу організації Happy Paw Олег Мульський.

      Загалом проблемою має займатися держава – стерилізацією і фінансуванням притулків. Але всім українцям варто бути небайдужими і – свідомими.

      Коти
      Вуличні тварини можуть не дожити до весни без турботи з боку людей

      Будьте свідомими. Якщо вже наважилися взяти кота, то забирайте з притулків. І пам'ятайте: тварина – не іграшка, яку можна викинути, коли набридла,
      – наголосила Тетяна Кругова.

      До слова, раніше 24 канал писав, що Каліфорнія стане першим американським штатом, де заборонять продавати в зоомагазинах спеціально розведених тварин. З 1 січня 2019 року набуде чинності закон, за яким продавати можна буде лише врятованих тварин, взятих з притулків, або наданих неприбутковими організаціями з порятунку.

      Автор: Альона Чернецька
      Теги: Новини України Світ тварин Новини Києва Новини Одеси Новини Туреччини
      Джерело: 24 канал
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