У Дніпрі померла волонтерка Ганна Яценко

У вівторок вранці, 14 серпня, у Дніпрі померла відома волонтерка і матір трьох дітей Ганна Яценко. Жінка займалася збором грошей для лікування дітей, в тому числі і з онкологічними захворюваннями, а також допомагала українським бійцям на Донбасі.

Про це у Facebook повідомила подруга померлої Марта Туманова.

"У нас велике горе. Ще одна яскрава зірка закінчила свій земний шлях і пішла за горизонт. Нашої Ані більше немає з нами. Моліться за упокій душі", – написала Туманова.

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Відомо, що Яценко останнім часом важко хворіла, у неї діагностували рак крові. На початку серпня жінці зробили операцію, після якої вона сповістила соцмережі, що все добре.

"Все добре, дуже слабка, але все добре. Дякую всім!", – мовиться в повідомленні Яценко від 1 серпня.

Друзі волонтерки організували збір грошей для лікування жінки, але на жаль, вона померла 14 серпня о 7:00.

За попередньою інформацією, похорон Яценко відбудеться 15 серпня. Поховають волонтерку в її рідному місті Придніпровську.