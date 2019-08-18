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      У Дніпрі затримали п'яного майора поліції, який скоїв ДТП і втік: фото

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      Затриманий майор Артур Фількінштейн
      Затриманий майор Артур Фількінштейн / Фото з соціальних мереж

      У Дніпрі затримали чоловіка, який скоїв потрійну ДТП і втік з місця аварії. Ним виявився помічник начальника Запорізької обласної поліції майор Артур Фількінштейн.

      Депутат Запорізької обласної ради, адвокат Ярослав Гришин повідомив, що аварія сталася 17 серпня о 13:00.

      До слова: Жахлива ДТП на Львівщині, загинув 6-річний хлопчик

      Майор Артур Фількінштейн на Toyota протаранив Honda та Opel. Виявилося, що водій був напідпитку. На щастя, в масштабній аварії ніхто не постраждав.

      Водію загрожує штраф понад 10 тисяч гривень і позбавлення прав на один рік.

      Дивіться фото затримання майора поліції Артура Фількінштейна:

      До слова, у червні п'яний поліцейський влаштував смертельну ДТП під Херсоном. У результаті аварії загинула сім'я з 9-річною дівчинкою.

      дтп за участі поліцейських за останній час:

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      Теги: Новини України Поліція Новини Дніпра Аварії та ДТП
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