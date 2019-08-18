У Дніпрі затримали п'яного майора поліції, який скоїв ДТП і втік: фото

У Дніпрі затримали чоловіка, який скоїв потрійну ДТП і втік з місця аварії. Ним виявився помічник начальника Запорізької обласної поліції майор Артур Фількінштейн.

Депутат Запорізької обласної ради, адвокат Ярослав Гришин повідомив, що аварія сталася 17 серпня о 13:00.

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Майор Артур Фількінштейн на Toyota протаранив Honda та Opel. Виявилося, що водій був напідпитку. На щастя, в масштабній аварії ніхто не постраждав.

Водію загрожує штраф понад 10 тисяч гривень і позбавлення прав на один рік.

Дивіться фото затримання майора поліції Артура Фількінштейна:

До слова, у червні п'яний поліцейський влаштував смертельну ДТП під Херсоном. У результаті аварії загинула сім'я з 9-річною дівчинкою.

дтп за участі поліцейських за останній час: