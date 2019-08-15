02:09
15 серп 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      ЗАТРИМАННЯ ЮРІЯ ГРИМЧАКА ВЕРХОВНА РАДА ВАКЦИНАЦІЯ ОЛЕКСАНДР ХАЦКЕВИЧ ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Церква-піраміда у Росії. Як Кремль захищає своїх вчених
      Вєсті Кремля
      21:42, 14 серпня
      Вєсті.UA: Гройсман образився на Зеленського. Музичне повернення Повалій
      Вєсті.UA
      19:15, 14 серпня
      Що приховує ДБР у справі про браковані бронежилети та чому Труба зустрічався з Богданом
      ЦРУ
      09:00, 24 липня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від культу до перегонів на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 липня
      Телеканал новин 24 Новини Новини України
      ЗАТРИМАННЯ ЮРІЯ ГРИМЧАКА ВЕРХОВНА РАДА ВАКЦИНАЦІЯ ОЛЕКСАНДР ХАЦКЕВИЧ ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ

      У фільмі "Я, Ніна" буде абсолютно все, навіть "95 квартал": Соколова розповіла деталі стрічки

      516 Читать новость на русском
      Проект "Я, Ніна"
      Проект "Я, Ніна" / telekritika.ua

      Відома українська ведуча Яніна Соколова змогла не лише не зламатися від страшного діагнозу – рак, але й перемогти його. Вона вирішила мотивувати інших боротися з хворобою та ні за що не опускати руки. Про те, яким буде фільм "Я, Ніна" – читайте далі.

      В ексклюзивному інтерв'ю 24 каналу Яніна Соколова сказала, що наразі вдалося зібрати майже чотири мільйони з 40 потрібних для зйомок фільму "Я, Ніна". Частину фінансування вони планують отримати від Держкіно.

      Читайте також: Треба жити кожного дня, як востаннє, – Соколова відверто розповіла, як змінилася після хвороби

      Про що розповідає фільм "Я, Ніна"

      У фільмі йдеться про те, як молода та успішна журналістка Ніна Сокіл дізнається про свій діагноз – рак. Ніні роблять операцію з видалення внутрішніх жіночих органів. Оперує онкологиня Олександра, молода лікарка з міжнародним досвідом. Саме вона стає для Ніни найближчою людиною, точкою опори та символом одужання.


      Проект "Я, Ніна"

      Ніна намагається утримати статус на роботі та вдома, але хвороба змушує змінюватись. Закоханість, виснажливі медичні процедури та інший ритм життя допомагають Ніні знайти глибший контакт із собою. Саме хвороба дала їй можливість по-іншому подивитися на життя. Зрештою Ніна знаходить в собі сили, щоб почати все з нової сторінки.

      Дивіться трейлер фільму "Я, Ніна":

       

      На якій стадії фільм

      Яніна повідомила, що вже відзняли всю одеську частину, на яку і витратили чотири мільйони. Тож тепер потрібно зібрати решту суми, аби восени почати зйомки київської частини.

      Якщо Держкіно дає нам частину цієї суми, ми впрягаємося у роботу вже у вересні. А потім чекатимемо Український культурний фонд, який у серпні запустить програму – теж претендуємо на гроші. Плюс – у нас є домовленості з кількома фондами, які поки приглядаються до нас,
      – пояснила телеведуча.

      Соколова наголосила, що ця історія буде такою потужною, якої ще ніхто не бачив. Вона підкреслила, що стрічка на 40% буде автобіографічною і, звичайно, буде трохи перебільшення, зокрема у любовній історії, аби глядачеві було цікавіше. Наостанок Яніна сказала: "У цьому фільмі буде абсолютно все, навіть "95 квартал".

      Дивіться відео повного інтерв'ю з Яніною Соколовою:

       

      blog_ava
      Ліга Європи: результати усіх матчів
      14 серпня
      6995
      Теги: Новини України Кіно Онкозахворювання
      Джерело: 24 канал
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Хто такий Юрій Гримчак: коротка біографія
      14 серпня , 23:57 Хто такий Юрій Гримчак: коротка біографія
      Альона Захарова 785
      Головні новини 14 серпня: дітей без щеплень не пустять до школи і наслідки негоди
      14 серпня , 22:35 Головні новини 14 серпня: дітей без щеплень не пустять до школи і наслідки негоди
      925
      Запрет для кораблей, уничтожение заповедника и "водные козни" Украины: новости Крымнаша
      14 серпня , 22:00 Запрет для кораблей, уничтожение заповедника и "водные козни" Украины: новости Крымнаша
      КРЫМский бандеровец 691
      Нема щеплення – нема школи: чому вакцинація тепер обов'язкова та що робити тим, хто проти
      14 серпня , 20:30 Нема щеплення – нема школи: чому вакцинація тепер обов'язкова та що робити тим, хто проти
      Світлана Попова 1400
      Це політичний мотив війни проти України, – експертка про те, чому Росія утримує політв’язнів
      14 серпня , 18:30 Це політичний мотив війни проти України, – експертка про те, чому Росія утримує політв’язнів
      Віталій Дейнега 265
      Новини
      Більше новин
      Залиште відгук