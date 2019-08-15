У фільмі "Я, Ніна" буде абсолютно все, навіть "95 квартал": Соколова розповіла деталі стрічки

Відома українська ведуча Яніна Соколова змогла не лише не зламатися від страшного діагнозу – рак, але й перемогти його. Вона вирішила мотивувати інших боротися з хворобою та ні за що не опускати руки. Про те, яким буде фільм "Я, Ніна" – читайте далі.

В ексклюзивному інтерв'ю 24 каналу Яніна Соколова сказала, що наразі вдалося зібрати майже чотири мільйони з 40 потрібних для зйомок фільму "Я, Ніна". Частину фінансування вони планують отримати від Держкіно.

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Про що розповідає фільм "Я, Ніна"

У фільмі йдеться про те, як молода та успішна журналістка Ніна Сокіл дізнається про свій діагноз – рак. Ніні роблять операцію з видалення внутрішніх жіночих органів. Оперує онкологиня Олександра, молода лікарка з міжнародним досвідом. Саме вона стає для Ніни найближчою людиною, точкою опори та символом одужання.



Проект "Я, Ніна"

Ніна намагається утримати статус на роботі та вдома, але хвороба змушує змінюватись. Закоханість, виснажливі медичні процедури та інший ритм життя допомагають Ніні знайти глибший контакт із собою. Саме хвороба дала їй можливість по-іншому подивитися на життя. Зрештою Ніна знаходить в собі сили, щоб почати все з нової сторінки.

Дивіться трейлер фільму "Я, Ніна":

На якій стадії фільм

Яніна повідомила, що вже відзняли всю одеську частину, на яку і витратили чотири мільйони. Тож тепер потрібно зібрати решту суми, аби восени почати зйомки київської частини.

Якщо Держкіно дає нам частину цієї суми, ми впрягаємося у роботу вже у вересні. А потім чекатимемо Український культурний фонд, який у серпні запустить програму – теж претендуємо на гроші. Плюс – у нас є домовленості з кількома фондами, які поки приглядаються до нас,

– пояснила телеведуча.

Соколова наголосила, що ця історія буде такою потужною, якої ще ніхто не бачив. Вона підкреслила, що стрічка на 40% буде автобіографічною і, звичайно, буде трохи перебільшення, зокрема у любовній історії, аби глядачеві було цікавіше. Наостанок Яніна сказала: "У цьому фільмі буде абсолютно все, навіть "95 квартал".

Дивіться відео повного інтерв'ю з Яніною Соколовою: