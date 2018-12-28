У Харкові поліція схопила 20-х кримінальних авторитетів, поки ті поминали поплічника

Харківські поліцейські затримали 20-х кримінальних авторитетів, які зібралися на поминках місцевого "злодія в законі" Васі Коржа.

Про це повідомив голова харківського управління Нацполіції Олег Бех.

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Під час зустрічі бандити хотіли розподілити "общак" та домовитися між собою про злочинну діяльність у регіоні.

Лідери бандитських угруповань мали намір пом’янути "злодія в законі" Васю Коржа, розподілити "общак" та спланувати майбутню злочинну діяльність на Харківщині. Їх плани зірвали оперативники Управління стратегічних розслідувань обласного главку поліції. Затримано 20 осіб, які раніше неодноразово притягувалися до кримінальної відповідальності,

– зазначив Бех.