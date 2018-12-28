23:10
28 груд 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      Дивись онлайн онлайн
      укр
      НОВОРІЧНІ СВЯТА ПІДСУМКИ 2018 РОКУ ПРАВОСЛАВНА ЦЕРКВА УКРАЇНИ САНКЦІЇ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Дід Пиня виконує бажання. Last Christmas для Навального
      Вєсті Кремля
      21:11, сьогодні
      Вєсті.UA: Історія незламного фіскала. Вибори та подарунки
      Вєсті.UA
      19:40, сьогодні
      Безкарність, чорні реєстратори, ректори-бізнесмени та зради: найкорупційніші тренди 2018 року
      ЦРУ
      09:00, сьогодні
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня
      Згадати Все: Алкоголізація, або Як спивали людей у Союзі
      Згадати все
      22:52, сьогодні
      Телеканал новин 24 Новини Кримінальні новини
      НОВОРІЧНІ СВЯТА ПІДСУМКИ 2018 РОКУ ПРАВОСЛАВНА ЦЕРКВА УКРАЇНИ САНКЦІЇ

      У Харкові поліція схопила 20-х кримінальних авторитетів, поки ті поминали поплічника

      826 Читать новость на русском
      Кримінальних авторитетів затримали під час поминок "злодія в законі"
      Кримінальних авторитетів затримали під час поминок "злодія в законі" / Фото з відкритих джерел

      Харківські поліцейські затримали 20-х кримінальних авторитетів, які зібралися на поминках місцевого "злодія в законі" Васі Коржа.

      Про це повідомив голова харківського управління Нацполіції Олег Бех.

      Читайте також:   Затримання російського шпигуна: ЗМІ встановили особу капітана ЗСУ, який працював на РФ

      Під час зустрічі бандити хотіли розподілити "общак" та домовитися між собою про злочинну діяльність у регіоні. 

      Лідери бандитських угруповань мали намір пом’янути "злодія в законі" Васю Коржа, розподілити "общак" та спланувати майбутню злочинну діяльність на Харківщині. Їх плани зірвали оперативники Управління стратегічних розслідувань обласного главку поліції. Затримано 20 осіб, які раніше неодноразово притягувалися до кримінальної відповідальності,
      – зазначив Бех. 

       

      Теги: Кримінальні новини Новини Харкова Поліція
      Джерело: 24 Канал
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Яким був 2018 рік – огляд 24 каналу
      20 грудня , 14:57 Яким був 2018 рік – огляд 24 каналу
      Тест: Хто ти з найкрутіших кіношних авантюристів?
      20 грудня , 10:00 Тест: Хто ти з найкрутіших кіношних авантюристів?
      18000
      Масове вбивство у Керчі: з'явилося повне відео дій стрільця
       21 жовтня , 14:06
      У Росії по-звірячому вбили відомого актора, який намагався змінити стать, – ЗМІ
       31 березня , 17:52
      Наїзд на людей у Німеччині: з'явились перші деталі
       7 квітня , 21:46
      Заступник прокурора Вінницької області погорів на великому хабарі
       11 квітня , 11:15
      Міліція відкрила понад 400 проваджень про порушення на місцевих виборах
       28 жовтня 2015 , 17:20
      Суд може зайнятися "чорною бухгалтерією" регіоналів уже в жовтні
       30 вересня 2016 , 19:25
      Новини
      Більше новин
      При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
      не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
      Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
      Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
      Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

      Made by
      Залиште відгук