У Харкові сталася стрілянина біля спортивного клубу: є постраждалі

У вівторок ввечері, 5 листопада, у Харкові сталася стрілянина. Внаслідок інциденту з пораненнями живота, передпліччя і ноги було госпіталізовано одну людину.

Інцидент стався близько 19:00 на вулиці Валентинівскій, повідомили у Нацполіції Харківщини.

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З повідомлень очевидців наразі відомо, що біля спортивного клубу відбувся конфлікт, який швидко переріс у стрілянину. Внаслідок інциденту до лікарні з кульовими пораненнями госпіталізований 30-річний чоловік. Йому надається медична допомога. Стан його здоров'я задовільний.



Одного постраждалого доправили до лікарні з численними пораненнями

З місця конфлікту працівники поліції вилучили гільзи та кулі, які будуть направлені на експертне дослідження.



Гільзи на місці конфлікту

Правоохоронці зазначають, що до Московського відділку поліції доставлені 14 осіб для з'ясування всіх обставин інциденту.

У поліції відкрили кримінальне провадження за статтею "замах на вбивство".

Дивіться відео про стрілянину у Харкові:

До слова, 25 жовтня у Харкові сталася кривава стрілянина. Тоді двоє чоловіків – Георгій Ісаков та Володимир Борох – на стоянці торгового центру "Восторг" почали стріляти у Олексія Титова. Той відкрив вогонь у відповідь, вбивши останнього та поранивши іншого. Далі ж він кинувся навтьоки на власному авто. Втім, проїхавши декілька кілометрів він залишив її в одному з харківських дворів і підпалив.