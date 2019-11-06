01:53
6 лист 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      БЮДЖЕТ 2020 СПРАВА КАТЕРИНИ ГАНДЗЮК РОЗВЕДЕННЯ ВІЙСЬК
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Росіяни відроджують ідола замість Вови. Путін присів на стакан
      Вєсті Кремля
      22:39, 5 листопада
      Вєсті.UA: Ляшко звернувся до Зеленського. Тищенко знов у центрі скандалу
      Вєсті.UA
      19:31, 5 листопада
      Як провертають зухвалу земельну аферу з фальшивими посвідченнями учасників АТО: розслідування
      ЦРУ
      09:00, 30 жовтня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від культу до перегонів на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 липня
      24 Канал Новини Новини України
      БЮДЖЕТ 2020 СПРАВА КАТЕРИНИ ГАНДЗЮК РОЗВЕДЕННЯ ВІЙСЬК

      У Харкові сталася стрілянина біля спортивного клубу: є постраждалі

      455 Читать новость на русском
      Стрілянина у Харкові
      Стрілянина у Харкові / Поліція

      У вівторок ввечері, 5 листопада, у Харкові сталася стрілянина. Внаслідок інциденту з пораненнями живота, передпліччя і ноги було госпіталізовано одну людину.

      Інцидент стався близько 19:00 на вулиці Валентинівскій, повідомили у Нацполіції Харківщини.

      Читайте також: Стрілянина у Харкові: кілер Титов перед загибеллю підпалив власне авто – відео

      З повідомлень очевидців наразі відомо, що біля спортивного клубу відбувся конфлікт, який швидко переріс у стрілянину. Внаслідок інциденту до лікарні з кульовими пораненнями госпіталізований 30-річний чоловік. Йому надається медична допомога. Стан його здоров'я задовільний.

      стрілянина у Харкові
      Одного постраждалого доправили до лікарні з численними пораненнями

      З місця конфлікту працівники поліції вилучили гільзи та кулі, які будуть направлені на експертне дослідження.

      Стрілянина у Харкові
      Гільзи на місці конфлікту

      Правоохоронці зазначають, що до Московського відділку поліції доставлені 14 осіб для з'ясування всіх обставин інциденту.

      У поліції відкрили кримінальне провадження за статтею "замах на вбивство".

      Дивіться відео про стрілянину у Харкові:

      До слова, 25 жовтня у Харкові сталася кривава стрілянина. Тоді двоє чоловіків – Георгій Ісаков та Володимир Борох – на стоянці торгового центру "Восторг" почали стріляти у Олексія Титова. Той відкрив вогонь у відповідь, вбивши останнього та поранивши іншого. Далі ж він кинувся навтьоки на власному авто. Втім, проїхавши декілька кілометрів він залишив її в одному з харківських дворів і підпалив.

      blog_ava
      Закупівля неякісних бронежилетів для ЗСУ: оголошено підозру 5 високопосадовцям Міноборони
      5 листопада
      9544
      Автор: Михайло Года
      Теги: Новини України Поліція Новини Харкова Стрілянина у Харкові
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Як ВРП розглядає скарги на суддів: шокуючі факти
      5 листопада , 23:00 Як ВРП розглядає скарги на суддів: шокуючі факти
      Роман Маселко 277
      Головні новини 5 листопада: оновлений бюджет, корупція в Міноборони та вбивця Кирила Тлявова
      5 листопада , 22:15 Головні новини 5 листопада: оновлений бюджет, корупція в Міноборони та вбивця Кирила Тлявова
      Анастасія Зазуляк 959
      Технології майбутнього. Як інновації змінюють світ навколо нас
      сьогодні , 10:00 Технології майбутнього. Як інновації змінюють світ навколо нас
      633
      С пластиковыми карточками, но без терминалов: особенности банковской системы Луганска
      5 листопада , 22:00 С пластиковыми карточками, но без терминалов: особенности банковской системы Луганска
      Ольга Черненко 255
      Світязь зникає: чому раптом висохло найглибше озеро України
      5 листопада , 21:00 Світязь зникає: чому раптом висохло найглибше озеро України
      Світлана Попова 9759
      Новини
      Більше новин

      Читай новини навіть без інтернету

      Завантажити

      Читай новини навіть без інтернету

      Залиште відгук