У Китаї запрацює найдовший високошвидкісний потяг у світі: з'явилися фото

Починаючи з 1 липня у Китаї офіційно працюватиме найдовший високошвидкісний потяг у світі Fuxing ("Фусін").

Про це повідомляє китайський телеканал CGTN на своїй сторінці у Facebook.

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"З 1 липня в Китаї офіційно запрацює "Фусін" – найдовший швидкісний потяг у світі. Щодня 3 нових потяги здійснюватимуть рейси між Пекіном і Шанхаєм", – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що потяг розвиватиме швидкість до 350 км/год і складатиметься з 16 вагонів, загальна довжина яких становить 414,26 м.

Раніше повідомлялося, що потяг розрахований на перевезення понад 1,1 тис. пасажирів.