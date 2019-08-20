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      У Києві невідомі вчинили стрілянину на Голосіївській площі

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      У Києві на Голосіївській площі сталася стрілянина
      У Києві на Голосіївській площі сталася стрілянина / Інформатор

      Ввечері, 19 серпня, в Києві сталася перестрілка на Голосіївській площі між двома групами невідомих чоловіків. Внаслідок інциденту щонайменше одна людина потрапила до лікарні.

      Зазначається, що стрілянина сталася напередодні увечері близько 23:00. Про це повідомило видання "Інформатор".

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      За свідченнями очевидців стрілянину спровокували невідомі чоловіки на автомобілях Mercedes. Серед учасників інциденту були також помічені співробітники служби охорони.

      Все закінчилося тим, що нападники втекли у бік Голосіївського парку залишивши на асфальті сліди крові. Поліцейські підтвердили, що в лікарню відвезли одну людину, про його стан наразі не повідомляється. Зазначається, що ймовірно це не єдиний потерпілий внаслідок стрілянини.

      На місці події працювали співробітники слідчо-оперативної групи, патрульні поліцейські. Вже зранку поліція отримає доступ до камер спостереження, які зафіксували перестрілку.

      Дивіться відео з місця стрілянини у столиці:

       

      blog_ava
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      Теги: Новини України Новини Києва Поліція
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