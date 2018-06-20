У Києві суд арештував "екс-заступника міністра спорту Криму"

Дніпровський райсуд Києва взяв під арешт "колишнього заступника міністра спорту Криму". Так, екс-"чиновник" пробуде під вартою 2 місяці.

Про це у Twitter повідомила речниця генпрокурора України Лариса Сарган.

"Кримського "урядовця" взято під варту на 2 місяці. Дніпровським райсудом Києва проведено підготовче засідання за обвинуваченням т. зв. "екс-заступника міністра спорту Республіки Крим" за вчинення держзради", – мовиться у повідомленні Сарган.

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Наступний судовий розгляд щодо арештованого призначено на 2 липня. При цьому Генпрокуратура не називає його імені.

За інформацією видання "Крим.Реалії", арештованою особою є Фарух Камалов. Його затримали 2 лютого на адміністративній межі з окупованим Кримом. Тоді чоловік їхав на материкову частину України, щоб отримати біометричний паспорт.