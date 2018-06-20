01:23
21 черв 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
17°C
27°C 16°C
  • п'ятниця
    28°C 15°C
  • субота
    15°C 12°C
  • неділя
    19°C 11°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Коні Путіна. Російський "мозок хворого вболівальника"
Вєсті Кремля
21:43, 20 червня
Вєсті.UA. Таємний Порошенко. Штраф за сексуальну орієнтацію
Вєсті.UA
21:35, 20 червня
Що змінилося після року таємниці бурштинової справи Розенблата
ЦРУ
09:00, 20 червня
Кого з корупціонерів "врятує" скандальна правка до закону про Антикорупційний суд
Підсумки дна
21:00, 17 червня
Згадати все. Іноземці за залізною завісою
Згадати все
22:20, 19 червня
Телеканал новин 24 Новини Новини України

У Києві суд арештував "екс-заступника міністра спорту Криму"

187 Читать новость на русском
Суд арештував "екс-заступника міністра спорту Криму", яким може бути Фарух Камалов
Суд арештував "екс-заступника міністра спорту Криму", яким може бути Фарух Камалов / Фото з вільних мереж

Дніпровський райсуд Києва взяв під арешт "колишнього заступника міністра спорту Криму". Так, екс-"чиновник" пробуде під вартою 2 місяці.

Про це у Twitter повідомила речниця генпрокурора України Лариса Сарган.

"Кримського "урядовця" взято під варту на 2 місяці. Дніпровським райсудом Києва проведено підготовче засідання за обвинуваченням т. зв. "екс-заступника міністра спорту Республіки Крим" за вчинення держзради", – мовиться у повідомленні Сарган.

Читайте також: У Росії затримали екс-мера окупованої Ялти

Наступний судовий розгляд щодо арештованого призначено на 2 липня. При цьому Генпрокуратура не називає його імені.

За інформацією видання "Крим.Реалії", арештованою особою є Фарух Камалов. Його затримали 2 лютого на адміністративній межі з окупованим Кримом. Тоді чоловік їхав на материкову частину України, щоб отримати біометричний паспорт.

 

Теги: Новини України ГПУ Анексія Криму Кримінальні новини арешт
Джерело: 24 канал
powered by lun.ua
Новини за 20 червня
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Не Трамп и не Путин: кто стал угрозой для НАТО
20 червня, 23:00 Не Трамп и не Путин: кто стал угрозой для НАТО
Іван Яковина 674
Питання національної безпеки: чому варто проводити Марші рівності в Україні
20 червня, 22:00 Питання національної безпеки: чому варто проводити Марші рівності в Україні
Блог Медіа 263
Головні новини 20 червня: Жебрівський – аудитор НАБУ, Тимошенко йде у президенти
20 червня, 22:00 Головні новини 20 червня: Жебрівський – аудитор НАБУ, Тимошенко йде у президенти
1958
Окремі голи Росії, то якась нечиста сила, – єдиний український арбітр на ЧС з футболу
20 червня, 21:01 Окремі голи Росії, то якась нечиста сила, – єдиний український арбітр на ЧС з футболу
Іван Вербицький 2219
Тюремщикам не удастся его сломить, – российские правозащитники о Сенцове и других политузниках
20 червня, 20:02 Тюремщикам не удастся его сломить, – российские правозащитники о Сенцове и других политузниках
Катерина Петренко 615
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук