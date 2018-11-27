У Комітеті виборців припустили, що вибори в ОТГ можуть не відбутися через воєнний стан
Призначені Центральною виборчою комісією на 23 грудня вибори в 125 об'єднаних тергромадах можуть не відбутися у зв'язку із запровадженням воєнного стану в окремих областях України.
Однозначно, запровадження воєнного стану вплине на проведення виборів. Стаття 19 Закону України "Про правовий режим воєнного стану" дає достатньо чіткі формулювання. Власне, у ній йдеться про те, що в умовах воєнного стану забороняється проведення виборів Президента, виборів народних депутатів України і виборів до органів місцевого самоврядування. На думку експертів "Комітету виборців України", цю норму закону можна тлумачити як заборону проведення виборів: йдеться про вибори в усіх регіонах України, а не лише тих, в яких запроваджено воєнний стан. Тому, очевидно, що вибори 23 грудня не відбудуться,
– прокоментував Кошель.
Проте, за його словами, не виключено, що Центральна виборча комісія ухвалить рішення, відповідно до якого вибори в об'єднаних територіальних громадах таки відбудуться у визначену дату.
Із іншого боку, Кошель припускає, що вибори в ОТГ можуть відбутися вже у квітні 2019 року. Також у КВУ розглядають як цілком логічний той варіант, за якого ЦВК об'єднала би вибори в ОТГ із виборами президента України першого або другого туру.
Нагадаємо, 27 листопада "Урядовий кур'єр" оприлюднив указ Президента України про введення воєнного стану на 60 діб з 14:00 26 листопада. Таку ж інформацію озвучив і секретар РНБО Олександр Турчинов. Але з'ясувалося, що видання Кабміну допустило помилку, та опублікувало неправильний указ. В уряді пообіцяли 28 листопада оприлюднити правильний текст документа.