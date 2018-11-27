У Комітеті виборців припустили, що вибори в ОТГ можуть не відбутися через воєнний стан

Призначені Центральною виборчою комісією на 23 грудня вибори в 125 об'єднаних тергромадах можуть не відбутися у зв'язку із запровадженням воєнного стану в окремих областях України.

Про це повідомив голова "Комітету виборців України" Олексій Кошель, передає Укрінформ

Однозначно, запровадження воєнного стану вплине на проведення виборів. Стаття 19 Закону України "Про правовий режим воєнного стану" дає достатньо чіткі формулювання. Власне, у ній йдеться про те, що в умовах воєнного стану забороняється проведення виборів Президента, виборів народних депутатів України і виборів до органів місцевого самоврядування. На думку експертів "Комітету виборців України", цю норму закону можна тлумачити як заборону проведення виборів: йдеться про вибори в усіх регіонах України, а не лише тих, в яких запроваджено воєнний стан. Тому, очевидно, що вибори 23 грудня не відбудуться,

– прокоментував Кошель.



Проте, за його словами, не виключено, що Центральна виборча комісія ухвалить рішення, відповідно до якого вибори в об'єднаних територіальних громадах таки відбудуться у визначену дату.



Із іншого боку, Кошель припускає, що вибори в ОТГ можуть відбутися вже у квітні 2019 року. Також у КВУ розглядають як цілком логічний той варіант, за якого ЦВК об'єднала би вибори в ОТГ із виборами президента України першого або другого туру.