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      У Латвії виявили понад дві тонни "кокаїнової солі" у ящиках з-під бананів: деталі спецоперації

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      Конфіскований кокаїн
      Конфіскований кокаїн / delfi.lv

      30 грудня 2018 року та 8 січня 2019 року правоохоронці, відповідно, Еквадору та Латвії за підтримки США провели дві узгоджені спецоперації біля берегів обох країн, внаслідок яких вилучили рекордні три тонни гідрохлориду кокаїну, більш відомого під назвою "кокаїнова сіль".

      Про це повідомило латвійське видання DELFI.

      У Латвії операцію проводили спільно з Управлінням боротьби з наркотиками США. Затримано шестеро підозрюваних, майже всі – громадяни Латвії. Вилучено 2199 брикетів наркотичної речовини, захованих у ящиках з-під еквадорських бананів.

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      Керівник поліції Латвії Інтс Кюзіс зазначив, що ця партія наркотичних речовин – рекордна із вилучених правоохоронцями за всю історію країни.

      Наркотики
      Це найбільша в історії Латвії партія вилучених наркотиків

      Також він додав, що не у Латвії планувалося реалізувати небезпечний товар. Через країни Балтії наркотики зазвичай провозять транзитом до Скандинавії, та, переважно, Росії.

      Банани
      У звичайних ящиках "з бананами" виявили тонни наркотиків

      Враховуючи, що кілограм кокаїну на чорному ринку коштує 30 тисяч євро, загальна вартість вантажу становить 65 мільйонів євро. Але у роздрібній торгівлі ціна одного граму кокаїну – від 70 до 120 євро, а це означає, що за партію могли вилучити понад мільярд євро. 

      Що таке кокаїн і "кокаїнова сіль"? Кокаїн – це складна хімічна сполука, здатна впливати на людський організм і як місцевий анестетик, і як потужний стимулятор центральної нервової системи, який викликає відчуття ейфорії. Виготовляється із листя кокаїнових кущів, поширених у тропіках Південної Америки. Регулярне вживання кокаїну призводить до формування психологічної залежності, а згодом і до незворотних фізичних негативних наслідків для здоров'я людини. Гідрохлорид або ж сіль кокаїну містить 80-95% чистого продукту, виготовляється як для зручності транспортування й зберігання, так і для застосування у водних розчинах в медичних цілях.

      У Еквадорі ж упіймали контрабандистів з вантажем у понад 800 кілограмів тієї ж "кокаїнової солі", схованої у подвійному дні рибальського судна.

      Нагадаємо, раніше 24 канал писав про те, що в Одесі правоохоронці викрили групу наркоторговців, які возили великі партії наркотиків із Західної Європи для збуту в Україні. Організував схему громадянин Ізраїлю, який певний час жив у різних країнах ЄС і встиг налагодити "наркозв'язки", а потім і незаконний канал постачання кокаїну та МДМА в особливо великих розмірах з Європи до України.

      Теги: Гроші Наркотики Латвія Еквадор
      Джерело: 24 Канал
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