Ще одна країна легалізувала марихуану

Таїланд легалізував лікувальну марихуану. Парламент країни вирішив дозволити використання, зберігання, виробництво, імпорт, експорт і продаж марихуани в медичних цілях.

Дл того, щоб працювати в цій сфері, державні відомства, медичні інститути, транспортні компанії (включаючи міжнародні) та інші організації повинні звернутися за дозволами до Міністерства охорони здоров'я країни.

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Буде виділено відповідні території, на яких дозволять вирощування конопель для виробництва медичної марихуани.

Через легалізацію по всьому світу великі компанії шукають можливості зниження собівартості виробництва канабісу. Завдяки м'якому клімату і низькій вартості праці, Таїланд вважається одним з найсприятливіших місць для вирощування та експорту конопель.

Варто додати, що ця країна стала першою з держав Південно-Східної Азії, яка зважилася на цей крок. Тим часом, за оцінками аналітиків Zion, до 2024 року світовий ринок марихуани зросте до 62,9 мільярдів доларів.



Де легалізована марихуана: карта

Нагадаємо, нещодавно в Канаді набув чинності закон, який легалізує марихуану, що зробило її другою країною світу після Уругваю і першою країною "Великої сімки", де можна вільно продавати і купувати марихуану в рекреаційних цілях.