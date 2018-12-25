Еще одна страна легализовала марихуану

Таиланд легализовал лечебную марихуану. Парламент страны решил разрешить использование, хранение, производство, импорт, экспорт и продажу марихуаны в медицинских целях.

Для того, чтобы работать в этой сфере, государственные ведомства, медицинские институты, транспортные компании (включая международные) и другие организации должны обратиться за разрешениями в Министерство здравоохранения страны.

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Будут выделены соответствующие территории, на которых позволят выращивание конопли для производства медицинской марихуаны.

Через легализацию по всему миру крупные компании ищут возможности снижения себестоимости производства каннабиса. Благодаря мягкому климату и низкой стоимости труда, Таиланд считается одним из самых благоприятных мест для выращивания и экспорта конопли.

Стоит добавить, что эта страна стала первой из государств Юго-Восточной Азии, которая решилась на этот шаг. Между тем, по оценкам аналитиков Zion, до 2024 года мировой рынок марихуаны возрастет до 62,9 миллиардов долларов.

Где легализована марихуана: карта

Напомним, недавно в Канаде вступил в силу закон, который легализует марихуану, что сделало ее второй страной мира после Уругвая и первой страной "Большой семерки", где можно свободно продавать и покупать марихуану в рекреационных целях.