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      У Москві на станції метро сталася стрілянина: дві людини загинули

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      У Москві на станції метро "Нові Черьомушки" стріляли: дві людини загинули
      У Москві на станції метро "Нові Черьомушки" стріляли: дві людини загинули / Фото з відкритих джерел

      У Москві на станції метро "Нові Черьомушки" сталася стрілянина. У результаті щонайменше дві людини загинули.

      Як повідомляє інформаційна агенція ТАСС з посиданням на джерела у правоохоронних органах, інцидент трапився надвечір 25 квітня.

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      За словами співрозмовника ресурсу, попередньо, чоловік відкрив вогонь і застрелив іншого. Опісля він наклав на себе руки. У підсумку біля входу на станцію було виявлено два тіла з вогнепальними пораненнями.

      Наразі на місці події працює слідчо-оперативна група та криміналісти, які встановлюють всі причини події.

      За інформацією Telegram-каналу 112, стрілянину влаштували приїжджі з Баку (Азербайджан) – "щось не поділили між собою, а коли один із них впав мертвим його опонент застрелився". Це не була дуель.

      У Слідчому комітеті РФ підтвердили факт інциденту. За їхньою версією, стрілянина сталася внаслідок конфлікту двох людей, передає "РИА Новости". 

      Фото з місця стрілянини у Москві (18+)

      Стріялнина, Москва, Нові Черьомушки, Єреван

      Також є інформація, що у одного з загиблих внаслідок стрілянини знайдено в кишені посвідчення журналіста на ім’я Вагіфа Гумбатова, видання The Moscow Times. Цілком імовірно, що документ є підробленим.

      Водночас відомо, що вбивця був озброєним наганом. Він вистрілив своїй жертві в область попереку.

      Нещодавно гучна стрілянина сталася й в Україні – у Кам’янському зловмисники на авто відкрили вогонь у активіста Єгена Найду. У підсумку, окрім нього, поранень зазнали ще двоє перехожих.

      blog_ava
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      Теги: Новини Росії Жертви Кримінальні новини Москва
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