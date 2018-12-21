У Німеччині посилили контроль в аеропортах через можливі теракти

У Німеччині поліція розшукує 4 імовірних терористів, які розвідали ситуацію в аеропорту Штутгарта. Вони, можливо, планують теракти.

Про це повідомляє DW.

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Відомо, що німецька поліція щотижня отримує схожі попередження про теракти від різних країн уже багато років. Проте цього разу інформація, яка надійшла з Марокко, має досить конкретний характер.

Правоохоронці ФРН отримали інформацію від спецслужб Марокко, згідно з якою Європою пересувається група осіб, які планують теракт-самогубство в одному з аеропортів у німецько-французькому прикордонному регіоні на різдвяні свята,

– зазначено у повідомленні.

Більше того, інформація містить імена підозрюваних, які вже відомі німецькій владі.

Поліція інформує, що у полі зору правоохоронних органів перебувають батько і син з федеральної землі Північний Рейн – Вестфалія. Вони через 2 дні після теракту у Страсбурзі підозріло поводилися в аеропорту імені Шарля де Голля в Парижі.

Батько та син під'їхали до будівлі одного з терміналів на автомобілі з німецькими номерними знаками. Після цього один із пасажирів вискочив з машини і зробив кілька фотографій, потім обидва підозрювані втекли.

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Через кілька днів після цього інциденту співробітники німецької федеральної поліції знову помітили 2 підозрілих чоловіків в аеропорту Штутгарта, які також фотографували будівлю терміналу і територію аеропорту. Однак поліції не вдалося їх затримати.

Пізніше за допомогою записів з камер відеоспостереження встановили, що підозрілими чоловіками виявилися ті ж самі батько і син з Північного Рейну – Вестфалії.

Тож поліція посилила контроль у 14 аеропортах ФРН.

Нагадаємо, ввечері 11 грудня поблизу Різдвяного ярмарку у центрі французького міста Страсбург невідомий влаштував стрілянину по перехожих. Дещо пізніше стало відомо, що стрільцем виявився Шеріф Шека – 29-річний уродженець Страсбурга, який раніше був відомий службам безпеки як "можлива терористична загроза". Внаслідок інциденту загинули 4 людей та ще 12 зазнали поранень.



13 грудня поліція Франції заявила, що "нейтралізувала" нападника.