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      В Германии усилили контроль в аэропортах из-за возможных терактов

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      В Германии усилили меры безопасности в аэропортах из-за угрозы терактов
      В Германии усилили меры безопасности в аэропортах из-за угрозы терактов / dw.com

      В Германии полиция разыскивает 4 предполагаемых террористов, которые разведали ситуацию в аэропорту Штутгарт. Они, возможно, планируют теракты.

      Об этом сообщает DW.

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      Известно, что немецкая полиция еженедельно получает похожие предупреждения о терактах от разных стран уже много лет. Однако на этот раз информация, поступившая из Марокко, имеет достаточно конкретный характер.

      Правоохранители ФРГ получили информацию от спецслужб Марокко, согласно которой Европой передвигается группа лиц, которые планируют теракт-самоубийство в одном из аэропортов в немецко-французском приграничном регионе на рождественские праздники,
      – говорится в сообщении.

      Более того, информация содержит имена подозреваемых, которые уже известны немецкой власти.

      Полиция информирует, что в поле зрения правоохранительных органов находятся отец и сын из федеральной земли Северный Рейн – Вестфалия. Они через 2 дня после теракта в Страсбурге подозрительно вели себя в аэропорту имени Шарля де Голля в Париже.

      Отец и сын подъехали к зданию одного из терминалов на автомобиле с немецкими номерными знаками. После этого один из пассажиров выскочил из машины и сделал несколько фотографий, затем оба подозреваемые скрылись.

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      Через несколько дней после этого инцидента сотрудники немецкой федеральной полиции снова заметили 2 подозрительных мужчин в аэропорту Штутгарта, которые также фотографировали здание терминала и территорию аэропорта. Однако полиции не удалось их задержать.

      Позже с помощью записей с камер видеонаблюдения установили, что подозрительными мужчинами оказались те же отец и сын с Северного Рейна – Вестфалии.

      Поэтому полиция усилила контроль в 14 аэропортах ФРГ.

      Напомним, вечером 11 декабря вблизи Рождественской ярмарки в центре французского города Страсбург неизвестный устроил стрельбу по прохожим. Несколько позже стало известно, что стрелком оказался Шериф Шека – 29-летний уроженец Страсбурга, который ранее был известен службам безопасности как "возможная террористическая угроза". В результате инцидента погибли 4 человека и еще 12 получили ранения.

      13 декабря полиция Франции заявила, что "нейтрализовала" нападающего.

      Теги: Стрельба в Страсбурге 11 декабря Полиция Теракт авиация
      Источник: 24 Канал
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