У Норвегії у морі загорівся туристичний пором: пасажирів та персонал евакуювали
Недалеко від норвезького міста Ставангер у морі сталася пожежа на 65-метровому туристичному поромі. З борту евакуювали 54 пасажирів і екіпаж.
Про це повідомляє The Local.
Читайте також: США перекидають війська на кордон з Росією в Норвегії
У повідомленні ЗМІ зазначається, що пором загорівся біля популярного туристичного місця Pulpit Rock. Причина пожежі – збій двигуна в результаті чого виник перегрів.
Евакуйованих відправили в найближче село, де їх зустріли поліцейські і медичний персонал. Про постраждалих не повідомлялося.
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Вибір редакції
Коментарі
Вчені б'ють на сполох: світ перебуває на межі глобального стихійного лиха17 вересня 2017 , 11:52
ТОП-25 фільмів для святкового настрою7 січня 2015 , 11:10
Сатирик поставив на місце високопосадовця10 червня 2015 , 07:15 1
Відкривай легендарні місця: Сопот9 квітня , 12:00
Відкривай легендарні місця: Сади Hortulus Spectabilis16 квітня , 15:00