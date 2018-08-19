У Норвегії у морі загорівся туристичний пором: пасажирів та персонал евакуювали

Недалеко від норвезького міста Ставангер у морі сталася пожежа на 65-метровому туристичному поромі. З борту евакуювали 54 пасажирів і екіпаж.

Про це повідомляє The Local.

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У повідомленні ЗМІ зазначається, що пором загорівся біля популярного туристичного місця Pulpit Rock. Причина пожежі – збій двигуна в результаті чого виник перегрів.

Евакуйованих відправили в найближче село, де їх зустріли поліцейські і медичний персонал. Про постраждалих не повідомлялося.