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      У Нью-Йорку презентували книгу "Україна в Раді Безпеки ООН 2016-2017 років"

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      Постійне представництво України при ООН презентувало книгу у Нью-Йорку
      Постійне представництво України при ООН презентувало книгу у Нью-Йорку / Фото з відкритих джерел

      У четвер, 20 грудня, Постійне представництво України при ООН презентувало для іноземного дипломатичного корпусу та співробітників Секретаріату ООН книгу про членство України в Раді Безпеки ООН 2016-2017 років.

      Про це повідомили у Постійному представництві України при ООН у Twitter.

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      Зазначається, що у книзі зібрані виступи української делегації з усіх питань порядку денного Радбезу ООН. Ситуацій в Європі, Азії, Африці, Латинській Америці, на Близькому Сході, проблематики операцій підтримання миру, боротьби з тероризмом, нерозповсюдження зброї масового знищення, захисту цивільних осіб в умовах конфліктів.

      Окремо описується період виборів нового Генерального секретаря ООН, а також міститься збірка світлин про найбільш яскраві моменти з робочого життя делегації України.

      Упродовж дворічного членства у Раді Безпеки ООН Україна довела здатність брати на себе глобальну відповідальність. Наша делегація була активною під час розгляду всіх питань, що обговорювалися в Радбезі, водночас долучилася до розробки щонайменше 138 резолюцій та 46 заяв, 
      – зазначив постпред України при ООН Володимир Єльченко.

      Він також додав, що за ініціативи української делегації Рада Безпеки ухвалила першу в своїй історії резолюцію про захист критичної інфраструктури від терористичних загроз.

       

      Теги: Новини України Новини політики ООН
      Джерело: 24 Канал
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