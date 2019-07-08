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      У перші хвилини забігу биків в Іспанії постраждали люди: моторошні фото та відео

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      На щорічному забігу биків в Іспанії постраждали люди
      На щорічному забігу биків в Іспанії постраждали люди / abcnews.com

      В Іспанії другий день триває фестиваль "Сан Фермін", під час якого відбувається славнозвісний забіг биків. Вже відомо про п'ять постраждалих людей, серед яких є туристи.

      Постраждали 5 людей внаслідок боїв биків

      Двоє чоловіків і жінка були госпіталізовані з травмами голови. Відомо, що обоє чоловіків – американці, одному 46 років, іншому – 23. 

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      Ще один учасник забігу потрапив до лікарні з забоями. П’ятому постраждалому бик ударив рогом у спину, проте він відмовився від госпіталізації.


      Забіг биків тривав 2 хвилини 23 секунди. Зазначимо, що у липні там проводять вісім таких забігів. Фестиваль щорічно залучає до міста на півночі Іспанії близько мільйона людей.

      Окрім того, місцева організація "Червоний Хрест" повідомила, що до них звернулися 48 осіб з менш серйозними або незначними травмами.

      Як проходив забіг биків: моторошні фото

      Протести за скасування боїв биків

      В Іспанії борці за права тварин влаштували акцію протесту. Провели її за день до початку фестивалю "Сан-Фермін" у Памплоні. Зоозахисники влаштували ряд перформансів: вони одягли бичачі роги, позували з написами "У Памплоні вбивають биків", "Зупиніть бичачі бої " тощо.

      Також активісти намалювали на дорозі силуети померлих тварин і лягли в них із бутафорськими списами в спинах, вказуючи на жорстокість розваги.

      Протести за те, аби влада скасувала бої биків
      Протести за те, аби влада скасувала бої биків

      Що відомо про фестиваль "Сан Фермін"?

      Фестиваль "Сан-Фермін" відбувається щороку в Памплоні з 6 по 14 липня на честь святого Ферміна. Це безперервне свято триває 204 години поспіль. 

      Фестиваль
      Фестиваль "Сан Фермін" є одним із найвідоміших у світі

      Після відомого забігу биків, цих тварин заженуть у стайні, а ввечері вони візьмуть участь у кориді, де будуть битися вже з професійними тореадорами.

      Також фестиваль включає музичні виступи, традиційні спортивні та танцювальні шоу, релігійну ходу в неділю на честь місцевого покровителя, змагання з феєрверками та нескінченні вечірки.

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      Теги: Світ тварин Жертви Протести
      Джерело: 24 канал
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