У перші хвилини забігу биків в Іспанії постраждали люди: моторошні фото та відео

В Іспанії другий день триває фестиваль "Сан Фермін", під час якого відбувається славнозвісний забіг биків. Вже відомо про п'ять постраждалих людей, серед яких є туристи.

Постраждали 5 людей внаслідок боїв биків

Двоє чоловіків і жінка були госпіталізовані з травмами голови. Відомо, що обоє чоловіків – американці, одному 46 років, іншому – 23.

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Ще один учасник забігу потрапив до лікарні з забоями. П’ятому постраждалому бик ударив рогом у спину, проте він відмовився від госпіталізації.

3 People Gored on First Day of Spanish Bull-Running Festival https://t.co/x6nSqh8N3r via @YouTube — Lane Lipton (@LaneLipton) July 7, 2019

VIDEO: Two Americans, Spaniard gored in Spain's Pamplona bull run.



First bull run of the week-long San Fermin festival lasts three minutes - leaves five people injured https://t.co/AEvahgKlWZ pic.twitter.com/hvK17Y3uGx — AFP news agency (@AFP) July 8, 2019



Забіг биків тривав 2 хвилини 23 секунди. Зазначимо, що у липні там проводять вісім таких забігів. Фестиваль щорічно залучає до міста на півночі Іспанії близько мільйона людей.

Окрім того, місцева організація "Червоний Хрест" повідомила, що до них звернулися 48 осіб з менш серйозними або незначними травмами.

Як проходив забіг биків: моторошні фото

Протести за скасування боїв биків

В Іспанії борці за права тварин влаштували акцію протесту. Провели її за день до початку фестивалю "Сан-Фермін" у Памплоні. Зоозахисники влаштували ряд перформансів: вони одягли бичачі роги, позували з написами "У Памплоні вбивають биків", "Зупиніть бичачі бої " тощо.

Також активісти намалювали на дорозі силуети померлих тварин і лягли в них із бутафорськими списами в спинах, вказуючи на жорстокість розваги.



Протести за те, аби влада скасувала бої биків

Що відомо про фестиваль "Сан Фермін"?

Фестиваль "Сан-Фермін" відбувається щороку в Памплоні з 6 по 14 липня на честь святого Ферміна. Це безперервне свято триває 204 години поспіль.



Фестиваль "Сан Фермін" є одним із найвідоміших у світі

Після відомого забігу биків, цих тварин заженуть у стайні, а ввечері вони візьмуть участь у кориді, де будуть битися вже з професійними тореадорами.

Також фестиваль включає музичні виступи, традиційні спортивні та танцювальні шоу, релігійну ходу в неділю на честь місцевого покровителя, змагання з феєрверками та нескінченні вечірки.