У Росії вперше не виділили гроші на чергову "гуманітарну допомогу" для Донбасу, – Тимчук

Цього року у січні Російська Федерація не відправила на окупований Донбас "гуманітарну допомогу". Все через те, що для МНС Росії не були виділені на це кошти.

Донедавна існувала практика доставки "гуманітарного вантажу" в ОРДЛО приблизно один раз на місяць, пише у себе на Facebook-сторінці координатор групи "Інформаційний опір", народний депутат Дмитро Тимчук.

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Так звана "гуманітарна допомога" давала змогу Москві говорити про "постійну підтримку населення Донбасу", яке "страждає від української хунти".

Всього протягом 2014 - 2018 років Російська Федерація здійснила 84 доставки "Гуманітарних конвоїв" (у 2014 році – 10; у 2015 – 38; у 2016 – 11 конвоїв; 2017 – 13 конвоїв; у 2018 – 12 конвоїв). Раніше загальна завантаженість автомобілів російського "гуманітарного конвою" у різні роки в середньому становила 50-70%. Останній "гумконвой" був доставлений 20 грудня 2018 року.

За словами Дмитра Тимчука, причиною невідправлення вантажу у січні цього року, за інформацією групи "ІО", є "відсутність фінансування міністерства РФ у справах цивільної оборони, надзвичайних ситуацій і ліквідації наслідків стихійного лиха (МНС Росії) на початку цього фінансового року за статтею закупівлі "Гуманітарного вантажу" для жителів ОРДЛО".

Росія навмисно використовувала для своїх "гумконвоїв" невиправдано велику кількість вантажівок для пропагандистських цілей, а також для вивезення з ОРДЛО обладнання захоплених підприємств Донбасу та інших матеріальних ресурсів,

– зазначив Дмитро Тимчук.