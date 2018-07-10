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22:57, 6 липня
Телеканал новин 24 Новини Новини України

У СБУ є кілька причин підтримувати скандальний законопроект про блокування сайтів, – хакер

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Ілюстративне фото
Ілюстративне фото

Спікер Кіберальянсу Шон Таунсенд озвучив ряд причин, через які СБУ могла підтримати необхідність ухвалення Верховною Радою проекту Закону "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо протидії загрозам національній безпеці в інформаційній сфері".

Про це активіст Шон Таусенд розповів в інтерв’ю 24 каналу.

За його словами, одна з причин полягає у тому, що законопроект істотно розширює повноваження правоохоронних органів.

Не виключена і змова між великими операторами (вони можуть собі дозволити купівлю вкрай дорогого обладнання, а провайдери поменше – ні, що дає великим гравцям додаткову конкурентну перевагу) і/або виробниками обладнання. Законопроект несе значні корупційні ризики, не кажучи вже про те, що ловити "крамолу" в мережі та "забороняти" її (замість того, щоб шукати виконавців і організаторів) набагато приємніше і простіше, ніж розкривати справжні злочини,
– наголосив Шон Таусенд.

Він також підкреслив, що забезпечити інформаційну безпеку країни шляхом заборон або блокування чого-небудь неможливо. "З технічної точки зору блокування недостатньо ефективні для того, щоб що-небудь заборонити по-справжньому, але досить руйнівні, щоб порушити нормальне функціонування мережі. Навіть якщо б вони працювали так, як задумано, то це, по суті, страусова позиція – замість того, щоб розкривати злочин, правоохоронці прикривають його цензурним лахміттям і роблять вигляд, що все в порядку", – сказав хактивіст.

Більше читайте у повній версії інтерв'ю: Хактивіст про кібербезпеку України: не можна підвищити ефективність порожнечі

Нагадаємо, 4 липня комітет Верховної Ради з питань нацбезпеки та оборони рекомендував народним депутатам ухвалити в першому читанні законопроект, який дозволяє тимчасово блокувати інформаційні ресурси. Також законопроект запропоновано схвалити за основу з низкою застережень, які оприлюднив його автор і член комітету з нацбезпеки Іван Вінник. Втім народні депутати відмовилися розглядати у першому читанні законопроект (№6688) про блокування сайтів. Пізніше в Організації з безпеки і співробітництва в Європі закликали Раду переглянути законопроект, СБУ закликала парламент його прийняти.

Теги: Новини України Новини політики СБУ Інформаційні технології Інтернет Кібербезпека
Джерело: 24 канал
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