У Сенцова виявили ураження серця, печінки і нирок, – адвокат

145-денне голодування українського режисера Олега Сенцова, яке він оголосив на знак протесту проти політичного ув'язнення Росією українців, не минулося для бранця Кремля безслідно.

Про це повідомив його адвокат Дмитро Дінзе в ефірі "Ехо Москви".

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Так, у Сенцова виявили "органічне ураження" серця, печінки і нирок.

Здоров'я (Сенцова – 24) залишає бажати кращого. Принаймні, ті органічні зміни, які в ньому були, можуть минути. Наразі 100-відсоткових прогнозів дати ніхто не може з приводу його здоров'я. Лікування триває, і коли закінчиться – невідомо,

– прокоментував Дінзе.

Нагадаємо, 25 жовтня політичний в'язень Кремля, український режисер Олег Сенцов отримав премію "За свободу думки" імені академіка Сахарова. Попередньо, на вручення премії замість самого політв'язня мають поїхати сестра Сенцова Наталя Каплан та його адвокат Дмитро Дінзе. Проте Каплан може туди і не потрапити. Все тому, що у неї виникли серйозні проблеми із посвідкою на проживання в Україні.



У свою чергу, єврокомісар з питань європейської політики сусідства та перемовин із розширення ЄС Йоганнес Ган закликав Росію відпустити ув’язненого українського кінорежисера та громадського активіста Олега Сенцова для вручення премії. Воно відбудеться 12 грудня.

За що в Росії засудили Олега Сенцова?Його затримали 11 травня 2014 року на території окупованого Криму та звинуватили у підготовці теракту на півострові під час незаконної анексії Росією. Пізніше його звинуватили у зберіганні зброї та вибухівки. У серпні 2015 року в Росії Сенцова засудили до 20 років ув'язнення в колонії суворого режиму в місті Лабитнангі. А 14 травня 2018 року Сенцов оголосив голодування з вимогою звільнити усіх українських політв’язнів, утримуваних у Росії та в окупованому Криму. Український режисер припинив голодування 6 жовтня 2018 року. Його голодний протест протривав 145 днів.