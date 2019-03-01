У США готові заплатити 1 мільйон доларів за інформацію про сина терориста Бен Ладена
Влада Сполучених штатів Америки заявила, що заплатить 1 мільйон доларів за дані про місцеперебування сина відомого терориста Хамзи Бен Ладена.
Американські розвідувальні служби вважають, що 30-річний чоловік перебуває в Афганістані або Пакистані і може здійснити спробу перебратися до Ірану.
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Після смерті батька він деякий час жив з матір'ю в цій країні. Там же одружився на доньці одного з помічників Усами Бен Ладена. Два роки тому влада США внесла Хамзу до списка терористів.
Нагадаємо, винагорода за інформацію про його батька Усаму складала набагато більше – 25 мільйонів доларів. Зрештою, вони нікому не дісталися, бо американські спецслужбовці у 2011 році знайшли терориста в його сховищі у Пакистані і ліквідували.