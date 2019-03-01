У США готові заплатити 1 мільйон доларів за інформацію про сина терориста Бен Ладена

Влада Сполучених штатів Америки заявила, що заплатить 1 мільйон доларів за дані про місцеперебування сина відомого терориста Хамзи Бен Ладена.

Американські розвідувальні служби вважають, що 30-річний чоловік перебуває в Афганістані або Пакистані і може здійснити спробу перебратися до Ірану.

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Після смерті батька він деякий час жив з матір'ю в цій країні. Там же одружився на доньці одного з помічників Усами Бен Ладена. Два роки тому влада США внесла Хамзу до списка терористів.

WANTED. Up to $1 million for information on Hamza bin Laden, an emerging al-Qa'ida leader. Hamza is son of Usama bin Laden and has threatened attacks against the United States and allies. Relocation possible. Submit a tip, get paid. https://t.co/LtBVhsrwTc #RFJ pic.twitter.com/gmx5hkoSzQ — Rewards for Justice (@Rewards4Justice) 28 лютого 2019 р.

Нагадаємо, винагорода за інформацію про його батька Усаму складала набагато більше – 25 мільйонів доларів. Зрештою, вони нікому не дісталися, бо американські спецслужбовці у 2011 році знайшли терориста в його сховищі у Пакистані і ліквідували.