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У США сенаторка ледь не загинула під час офіційного банкету: відомі вражаючі подробиці

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Політик почала давитися їжею та ледь не загинула під час сенаторського обіду
Політик почала давитися їжею та ледь не загинула під час сенаторського обіду / encyclopedic.co.uk

Американська сенаторка від демократів Клер Маккаскіль ледь не загинула під час сенаторського обіду. Політик почала давитися їжею, її врятував колега сенатор Джо Манчін.

Інцидент трапився під час сенаторського обіду, в якому брали участь від 20 до 30 сенаторів від Демократичної партії, передає CNN.

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Несподівано Маккаскіл почала сильно кашляти. Манчін звернув увагу на те, що сенаторка не просто кашляє, а й сильно розчервонілася. 

Вона стала задихатися. Коли люди кашляють, ти думаєш, що все нормально. Але потім вона почала дуже червоніти та кричати: "Я не можу дихати, не можу дихати",
– розповів Манчін.

Він одразу кинувся колезі на допомогу та почав робити прийом Геймліха. 

Манчін трусив сенаторку поки їй не стало легше. Перше, що сказала політик після порятунку, були слова про те, що їй боляче. Як виявилось згодом, Манчін зломав їй ребро.

"Я дуже вдячна Джо. Декілька тижнів буде біль у ребрі, проте це невелика проблема", – сказала врятована Маккаскіл.

 

Теги: Новини США Курйозні новини
Джерело: 24 Канал
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