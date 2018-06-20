У столичному театрі Франка відбулася акція на підтримку ув'язненого Сенцова

У Києві в Національному академічного театрі імені Івана Франка відбулася акція на підтримку Олега Сенцова, актори вимагали звільнення українського політв'язня.

Гендиректор театру Михайло Захаревич зазначив, що вони пишаються Сенцовим та його побратимами, які сьогодні, навіть в тюрмах мають мужність та силу боротися за нашу Україну.

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"Якщо ми будемо мовчати, то точно нічого не вийде. Як написано у Біблії: "Стукайте і вам відчинять". Треба проводити такі акції, кричати на весь світ, щоб визволити нашого друга, нашого патріота Олега Сенцова", – наголосив народний артист України Анатолій Гнатюк.

До миру і злагоди закликають актори і своєю творчістю. Наприкінці театрального сезону, глядачам презентують виставу за романом Достоєвського "Ідіот". Його головний герой князь Мишкін – приклад позитивної людини, наділеної абсолютними чеснотами, яка намагається вижити за умов жорстокості та інтриг. Та довести, що заздрість та ненависть лише руйнують життя.

На мою думку, Мишкін знає один простий секрет, про який знають всі, але не користуються – треба любити, треба бути щирим, відвертим і не брехати в першу чергу собі. І не боятися казати правду, за це його, напевно, і вважають ідіотом, бо він зажди говорить правду,

– розповів заслужений артист України Олександр Печериця.

Як і більшість романів Достоєвського "Ідіот" насичений численними персонажами, в кожного з яких достатньо "скелетів у шафі". Більшість з героїв перебувають у хворобливому стані пошуку не тільки свого ідеалу, а й сенсу життя. І абсолютно нехтують долями інших.

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Над втіленням роману працював режисер-постановник Юрій Одинокий. У 2004 році він вже брався за постановку Достоєвського. Тоді, його вистава "Брати Карамазови" перемогла у восьми номінаціях премії "Київська Пектораль". Побачити виставу "Ідіот" на головній сцені Національного театру Франка глядачі зможуть вже 20 і 23 червня.