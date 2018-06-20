14:05
20 черв 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
25°C
26°C 18°C
  • четвер
    27°C 16°C
  • п'ятниця
    28°C 15°C
  • субота
    15°C 12°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Російська мушкара. Вічно молоді пенсіонери
Вєсті Кремля
22:55, 19 червня
Вєсті.UA. Супермен Аваков. Дивакувата законотворчість Барни
Вєсті.UA
22:23, 19 червня
Що змінилося після року таємниці бурштинової справи Розенблата
ЦРУ
09:00, сьогодні
Кого з корупціонерів "врятує" скандальна правка до закону про Антикорупційний суд
Підсумки дна
21:00, 17 червня
Згадати все. Іноземці за залізною завісою
Згадати все
22:20, 19 червня
Телеканал новин 24 Новини Новини України

У столичному театрі Франка відбулася акція на підтримку ув'язненого Сенцова

31 Читать новость на русском

У Києві в Національному академічного театрі імені Івана Франка відбулася акція на підтримку Олега Сенцова, актори вимагали звільнення українського політв'язня.

Гендиректор театру Михайло Захаревич зазначив, що вони пишаються Сенцовим та його побратимами, які сьогодні, навіть в тюрмах мають мужність та силу боротися за нашу Україну.

Читайте також: Режим Путіна несе відповідальність за напад на Україну, катування і суд проти Сенцова, – NYT

"Якщо ми будемо мовчати, то точно нічого не вийде. Як написано у Біблії: "Стукайте і вам відчинять". Треба проводити такі акції, кричати на весь світ, щоб визволити нашого друга, нашого патріота Олега Сенцова", – наголосив народний артист України Анатолій Гнатюк.

До миру і злагоди закликають актори і своєю творчістю. Наприкінці театрального сезону, глядачам презентують виставу за романом Достоєвського "Ідіот". Його головний герой князь Мишкін – приклад позитивної людини, наділеної абсолютними чеснотами, яка намагається вижити за умов жорстокості та інтриг. Та довести, що заздрість та ненависть лише руйнують життя.

На мою думку, Мишкін знає один простий секрет, про який знають всі, але не користуються – треба любити, треба бути щирим, відвертим і не брехати в першу чергу собі. І не боятися казати правду, за це його, напевно, і вважають ідіотом, бо він зажди говорить правду,
– розповів заслужений артист України Олександр Печериця. 

Як і більшість романів Достоєвського "Ідіот" насичений численними персонажами, в кожного з яких достатньо "скелетів у шафі". Більшість з героїв перебувають у хворобливому стані пошуку не тільки свого ідеалу, а й сенсу життя. І абсолютно нехтують долями інших.

Читайте також: Ініціаторка акції #SaveOlegSentsov розповіла, що росіяни дуже активно підтримують Сенцова

Над втіленням роману працював режисер-постановник Юрій Одинокий. У 2004 році він вже брався за постановку Достоєвського. Тоді, його вистава "Брати Карамазови" перемогла у восьми номінаціях премії "Київська Пектораль". Побачити виставу "Ідіот" на головній сцені Національного театру Франка глядачі зможуть вже 20 і 23 червня.

Теги: Новини України Новини Києва Українці в полоні РФ Олег Сенцов Новини культури заручники
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

Вибір редакції

Коментарі
Публікації
Антикоррупционный суд: к чему готовиться обычным гражданам
сьогодні, 12:01 Антикоррупционный суд: к чему готовиться обычным гражданам
Юрій Радзієвський 1487
Майбутнє за сучасними видами транспорту, – Омелян про Hyperloop
сьогодні, 10:06 Майбутнє за сучасними видами транспорту, – Омелян про Hyperloop
550
Крафтові настоянки: як 200 років тому в Україні зародилося унікальне ремесло
сьогодні, 13:05 Крафтові настоянки: як 200 років тому в Україні зародилося унікальне ремесло
183
Дивна пожежа, смерть наркомана і каяття зіркового хулігана – нефутбольні цікавинки ЧС-2018
сьогодні, 09:30 Дивна пожежа, смерть наркомана і каяття зіркового хулігана – нефутбольні цікавинки ЧС-2018
557
Многие мужчины Луганска пошли воевать от полной бедности
сьогодні, 08:48 Многие мужчины Луганска пошли воевать от полной бедности
Ольга Черненко 1284
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук