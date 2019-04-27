У світі активно викривають російських агентів

Нещодавно російську шпигунку Марію Бутіну засудили до 18 місяців ув'язнення у США. Її звинувачують у тому, що вона була іноземним агентом і намагалася просувати позицію Кремля серед американських політиків.

Зрештою Марія Бутіна сама зізналася, що була російським іноземним агентом у США. Там вона працювала під керівництвом російського чиновника Александра Торшина. А в американській Національні стрілецькій організації, членом якої стала, просувала кремлівські інтереси. До слова, у цій асоціації є чимало впливових політиків. Відомо, що після відбування покарання Бутіна прагне повернутися в Росію.

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Хто така Марія Бутіна

Марія Бутіна народилась у російському Барнаулі. Пішла шляхом батька, спершу займалась підприємництвом. З дитинства захоплювалася стрільбою, заснувала організацію "Право на зброю" і пропагувала вільне нею.

Згодом вступила до "Единой Россиии", та встигла побувати на мітингу сепаратистів за так звану Новоросію. Та навіть спробувала себе у російській політиці.



Марія Бутіна

Перебравшись до Москви, Бутіна познайомилась на той час із заступником глави російського "Центробанку" Александром Торшином. З яким у 2015 році поїхала до США, там крутилась у середовищі американських бізнесменів та політиків.

А все для того, щоб лобіювати інтереси Росії у США. Запідозривши це, спецслужби заарештували розвідницю у липні 2018 року. Їй інкримінували шпигунство на користь Росії. У Кремлі назвали справу надуманою, а від шпигунки відхрестилися.

Мені дійсно немає чого приховувати. Я опитав усіх керівників спецслужб. Проте виявилося, що серед наших людей ніхто про Бутіну нічого не знає,

– заявив Володимир Путін.

У Росії, мабуть, до останнього не вірили, що Бутіну таки покарають у США. Але американські суди не такі вибірково гуманні, як російські. Батько ж Марії її агентурну діяльність виправдовує, і каже, що вона просто намагалася налагодити відносини США та Росії.



Російську шпигунку Марію Бутіну засудили до 18 місяців ув'язнення

Це перша справа, у якій винесли вирок за шпигунство на користь Росії, але далеко не остання. Кремлівських агентів викривають у різних країнах світу. Наприклад, у 2018 році викрили солсберецьких туристів, які здійснили спробу отруїти Скрипалів у березні. Ще чотирьох російських шпигунів вислали з Нідерландів, бо вони намагались вчинити кібератаку на Організацію із заборони хімічної зброї в Гаазі у квітні.