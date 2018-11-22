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      У Запоріжжі запустили соціальне таксі для дітей з інвалідністю: як ним скористатись

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      Соціальне таксі для дітей з інвалідністю в Запоріжжі
      Соціальне таксі для дітей з інвалідністю в Запоріжжі / zp.gov.ua

      У Запоріжжі у тестовому режимі розпочало роботу соціальне таксі для дітей з інвалідністю.

      Про це повідомили у прес-службі Запорізької міської ради.

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      Послуга діятиме для дітей, що мають захворювання органів опорно-рухового апарату, які не можуть самостійно пересуватися, або пересуваються за допомогою милиць, або в інвалідному візку.

      На базі центру соціального обслуговування є два автомобілі, які спеціально пристосовані для перевезення таких дітей. Вони облаштовані підйомником, поручнями і можуть перевезти двох осіб в інвалідних візках одночасно,
      – йдеться у повідомленні. 

      Та кількість разів використовування служби на місяць обмежена. Одна родина зможе скористатися такою послугою тричі на місяць. Для цього треба зателефонувати диспетчеру за номером 707-51-62 і замовити таксі. Або звернутись до територіальних центрів соціального обслуговування та відділення соціальної реабілітації дітей з інвалідністю.

      Загалом, за словами заступника міського голови Анатолія Пустоварова, у Запоріжжі проживають три тисячі дітей з інвалідністю. 

      Як пише "Інтерфакс-Україна", соціальне таксі "народилося" з петиції. Її подала одна із громадських організацій у січні 2018 року. У лютому депутати Запорізької міськради підтримали народну ініціативу.

      Теги: Новини України Новини Запоріжжя Інклюзивність
      Джерело: 24 Канал
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