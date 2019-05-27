У Зеленського назвали причини, чому хочуть переїхати з Банкової

Команда президента Володимира Зеленського все ще планує переїзд з Адміністрації Президента на Банковій через дизайн та технічні проблеми.

Зараз вони роблять все, щоб знайти правильний варіант, який буде швидким і бюджетним і в якому можна буде дотриматися всіх необхідних норм безпеки, сказав Заступник голови Адміністрації президента Юрій Костюк в інтерв’ю "Новое время".

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За його словами, в будівлі завжди зашторені вікна і погано працює wi-fi "через безпеку". Водночас він зазначив, що завжди прикриватися словом "безпека" не можна, і у XXI столітті проблем з інтернетом в АП бути не повинно.

Працювати в будівлі на Банковій команді президента дуже важко. Будівля Адміністрації президента схожа на суміш університету з будинком Пшонки і зі спробою Версаля, але трошки недоробленого і бюджетного,

– заявив Костюк.

"Коли ми тут провели чотири дні, ми зрозуміли, що будь-які труднощі, які є, ми маємо подолати — і переїхати звідси", — наголосив Костюк.

Заступник голови Адміністрації президента Кирило Тимошенко сказав, що команда Зеленського опрацьовує два варіанти переїзду вже цього року.

Чому Зеленський хоче переїхати з Банкової? Ще напередодні другого туру президентських виборів Володимир Зеленський заявив, що має намір перенести Адміністрацію Президента з Банкової у Києві на інше місце. Як пояснив політик, він не планує користуватися президентською резиденцією, бо не бачить у ній сенсу. Окрім того, у європейських країнах старі резиденції використовуються для екскурсій.



Однак таку ініціативу Зеленського у Державній охороні назвали "не найкращим варіантом". За їхніми словами, в урядовому кварталі президент буде більш захищеним, ніж у будь-якому іншому новому місці.

Наступного дня після інавгурації Володимира Зеленського, 22 травня, у Києві відкрили для вільного проходу людей вулицю Банкову, на якій розташована Адміністрація Президента України. Також прибрали кордони нацгвардійців, які охороняли вулицю.

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Прохід Банковою закрили ще за президента-втікача Віктора Януковича під час Євромайдану. Вона була закрита для звичайних громадян і усі 5 років правління Петра Порошенка.