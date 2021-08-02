Участь у саміті Кримської платформи підтвердили вже 29 країн, – Зеленський
Джерело:24 канал
Перший саміт Кримської платформи відбудеться 23 серпня у межах святкування Дня Незалежності. Участь у ньому візьмуть вже 29 країн.
Про те, що ще одна країна оголосила про участь у саміті, Володимир Зеленський розповів під час форуму "Україна 30".
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Ще одна країна долучилася до Кримської платформи
Президент зазначив, що ініціативу підтримали десятки міжнародних партнерів. А Україна повертає Крим до світового порядку денного, аби повернути його додому.
Свою участь у саміті вже підтвердили США, Велика Британія, Польща, Туреччина, країни Балтії, Франція, Німеччина, багато інших країн ЄС, Австралія, Нова Зеландія, Південна Корея і загалом 29 країн,
– зазначив глава держави.
За його словами, країни-учасниці саміту 23 серпня планують підписати декларацію про "спільні домовленості та спільні наміри".
Нагадаємо, 28 липня міністр закордонних справ Дмитро Кулеба розповів, що до Кримської платформи долучилася 28-а країна.
Кримська платформа: що відомо
- Володимир Зеленський анонсував створення Кримської платформи у вересні 2020 року. Метою ініціативи є консолідація сил щодо деокупації Криму.
- Перший саміт платформи проведуть 23 серпня 2021 року – напередодні Дня Незалежності України.
- Представником Євросоюзу буде Жозеп Боррель, а США представить міністр транспорту Пітер Буттіджедж.