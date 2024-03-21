Частина плану: як удар по аеродрому Енгельса вплинув на обстріл 21 березня

Росіяни 21 березня обстріляли Київ 31 ракетою. Масований ракетний обстріл був першим за останні 44 дні. Цікаво, що напередодні безпілотники ГУР уразили аеродром "Енгельс" у Росії.

Найімовірніше, ця ракетна атака була добре спланованою, а не спонтанною відповіддю на дії українських спецслужб чи російських добровольців на кордонах Росії. Військовий оглядач Денис Попович розповів 24 Каналу, як удар по російському аеродрому міг вплинути на обстріл 21 березня.

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Не спонтанні дії окупантів

Київ вночі 21 березня став прицільною метою росіян. Столицю атакувало дві балістичні, та 29 крилатих ракет. На щастя, усі повітряні цілі збили українські сили ППО.

Більшість ракет росіяни випустили з бомбардувальників Ту-95МС з аеродромів "Оленья" та "Енгельс".

Ракети маневрували, збивали з пантелику системи ППО, а потім всі сконцентрувалися на Києві. Очевидно, всі ці 44 дні, допоки не було масованого обстрілу, ракети накопичували. Але нам треба буде почекати подальшої тактики Росії, за цей проміжок часу вони могли накопичити велику кількість ракет,

– наголосив Денис Попович.

Невідомо, коли відбудеться новий масований обстріл. Росіяни можуть атакувати у будь-який та не лише по Києву, а й по інших регіонах. Подібні випадки були, коли після тривалого накопичення ракет, удари росіян по Україні були систематичними.

"Я думаю, що це частина якогось плану, а не спонтанна "акція"", – додав військовий оглядач.

Як удар по "Енгельсу" вплинув на обстріл Києва

Зауважимо, що у ніч на 20 березня по аеродрому "Енгельс" прилетіли дрони Головного управління розвідки. Це, зокрема, підтвердили джерела 24 Каналу у спецслужбах.

Можливо, удари по "Енгельсу" були спрямовані на те, щоб зірвати сьогоднішню атаку росіян. Не можна цього виключати. Прийшла розвідувальна інформація про підготовку атаки, а тому було завдано превентивного удару. Якщо атаку не вдалося зірвати, то, можливо, хоча б применшити масштаби,

– зауважив Попович.

Справді, ударів по ворожих аеродромах стало дещо менше. Все тому, що останніми місяцями Україна зосередилася на ударах по нафтопереробних заводах росіян. Атаки відбуваються в межах тактики щодо зниження економічного потенціалу Росії.

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