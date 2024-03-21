Вероятнее всего, эта ракетная атака была хорошо спланированной, а не спонтанным ответом на действия украинских спецслужб или российских добровольцев на границах России. Военный обозреватель Денис Попович рассказал 24 Каналу, как удар по российскому аэродрому мог повлиять на обстрел 21 марта.

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Не спонтанные действия оккупантов

Киев ночью 21 марта стал прицельной целью россиян. Столицу атаковало две баллистические, и 29 крылатых ракет. К счастью, все воздушные цели сбили украинские силы ПВО.

Большинство ракет россияне выпустили с бомбардировщиков Ту-95МС с аэродромов "Оленья" и "Энгельс".

Ракеты маневрировали, сбивали с толку системы ПВО, а потом все сконцентрировались на Киеве. Очевидно, все эти 44 дня, пока не было массированного обстрела, ракеты накапливали. Но нам надо будет подождать дальнейшей тактики России, за этот промежуток времени они могли накопить большое количество ракет,

– отметил Денис Попович.

Неизвестно, когда состоится новый массированный обстрел. Россияне могут атаковать в любой и не только по Киеву, но и по другим регионам. Подобные случаи были, когда после длительного накопления ракет, удары россиян по Украине были систематическими.

"Я думаю, что это часть какого-то плана, а не спонтанная "акция"", – добавил военный обозреватель.

Как удар по "Энгельсу" повлиял на обстрел Киева

Заметим, что в ночь на 20 марта по аэродрому "Энгельс" прилетели дроны Главного управления разведки. Это, в частности, подтвердили источники 24 Канала в спецслужбах.

Возможно, удары по "Энгельсу" были направлены на то, чтобы сорвать сегодняшнюю атаку россиян. Нельзя этого исключать. Пришла разведывательная информация о подготовке атаки, а потому был нанесен превентивный удар. Если атаку не удалось сорвать, то, возможно, хотя бы уменьшить масштабы,

– заметил Попович.

Действительно, ударов по вражеским аэродромам стало несколько меньше. Все потому, что в последние месяцы Украина сосредоточилась на ударах по нефтеперерабатывающим заводам россиян. Атаки происходят в рамках тактики по снижению экономического потенциала России.

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