Пошукові роботи в Сумах завершили: тіло дівчини, яка жила на 5 поверсі, не знайшли

Рятувальники завершили аварійно-пошукові роботи у 5-поверхівці в Сумах, в яку 13 березня влучив "Шахед". На жаль, тіло дівчини, яка проживала на найвищому поверсі, не знайшли.

Речник ДСНС Сумщини Олег Стрілка повідомив, що рятувальники розібрали все, до чого мали доступ.

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Аварійно-пошукові роботи тривали 4 дні

Вдень 16 березня співробітники ДСНС закінчили розбирати завали будинку. Аварійно-пошукові роботи тривали 4 дні.

Після атаки з-під завалів за цей час дістали тіла трьох загиблих людей. Однак тіло дівчини, яка мешкала на п'ятому поверсі, знайти не вдалося.

В перші дні на місці влучання перебувало більше сотні пожежників, вночі траплялися повторні загоряння. Рятувальники працювали на місці обстрілу безперервно. Роботу по демонтажу припинялися лише у нічний час.

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У ДСНС додали, що в перші години фахівці ДСНС врятували 10 мешканців зруйнованої багатоповерхівки, з яких 5 деблокували з-під завалів.

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