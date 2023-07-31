"Бавовна" на Чонгарському мості: у мережі показали стан переходу після удару

На Чонгарському мості в анексованому Криму 29 липня сталася "бавовна". Через кілька днів після удару в мережі з'явилися фото за станом цього мостового переходу.

Варто зазначити, що окупанти ретельно приховували наслідки атаки по Чонгарському мосту у Криму. Водночас підрив цього переходу спричинив серйозні логістичні проблеми для росіян.

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Як виглядає Чонгарський міст після удару

На знімку чітко видно, що постраждав саме залізничний міст у Чонгарі. Так, рейки на цьому переході розійшлися вбік, а на місці влучання утворилася дірка.



Наслідки "бавовни" на Чонгарському мості / Фото з соціальних мереж

Водночас самі росіяни й колаборанти намагалися приховати влучання по залізничному проїзду, зазначивши, що "все добре". Так, гауляйтер Владімір Сальдо опублікував фото Чонгарського мосту за кількасот метрів від місця прильоту.



Окупанти намагаються приховати удар по Чонгарському мосту / Фото з сайту evocation.info

Наразі достеменно невідомо, чи перекривали окупанти рух залізниці на мостовому переході. Крім цього, окупанти не повідомляли, чи планують вони проводити ремонтні роботи на цьому залізничному мості.

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