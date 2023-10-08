Удар по штабу Чорноморського флоту: як виглядає будівля після зустрічі із "бавовною"

У мережі з'явився новий супутниковий знімок штабу Чорноморського флоту у Севастополі після ракетного удару. Тоді було ліквідовано 34 російських офіцерів.

Міноборони країни-агресорки 22 вересня повідомило про ракетну атаку на штаб свого флоту у Севастополі, заявивши про успішну роботу ПВО, а також про одного військовослужбовця, який спочатку загинув, а потім пропав безвісти. Тим часом у Силах спеціальних операцій розповіли, що все далеко не так "радісно", як про це розповідають окупанти.

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Доказ російської брехні

Новий знімок зруйнованої будівлі штабу опублікував OSINT-дослідник. На ньому – великі руйнування. За словами керівника Інституту Чорноморських стратегічних досліджень Андрія Клименка, світлина зроблена 3 жовтня.

Цей кадр – ще один доказ того, що у штаб було кілька влучань, і, без значної кількості жертв не обійшлося.

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Раніше аналітики InformNapalm припустили, що в ході ракетної атаки штаб Чорноморського флоту пробило аж до підвалу, а можливо, і нижче.

Мінус 34 високопоставленні окупанти

Із самого початку у ГУР заявляли про загибель від удару по штабу щонайменше 9 окупантів. Пізніше Сили спеціальних операцій уточнили цю цифру – українські сили ліквідували 34 російських офіцерів. Ще 105 отримали поранення. Стільки військових посадовців за раз, ймовірно, вдалося знищити завдяки тому, що на момент удару у штабі якраз відбувалося засідання

Серед загиблих може бути й така "велика риба", як командувач Чорноморського флоту Росії Віктор Соколов. Росіяни спростували його загибель, опублікувавши сумнівне відео засідання російських воєначальників, у якому дистанційно брав участь і Соколов. Міністр оборони України Рустем Умєров заявив, що не може ані підтвердити, ані заперечити інформацію про ліквідацію командувача російського флоту. У США зазначили, що зарано робити висновки, а в Інституті вивчення війни вказали на недолугість відео з "живим" Соколовим.

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