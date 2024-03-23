Якщо Росія хоче зруйнувати греблю Дніпровської ГЕС, атаки повторяться, – Галущенко
У ніч проти 22 березня росіяни атакували найбільшу ГЕС в Україні – Дніпровську. Якщо окупанти мали на меті саме руйнування греблі, то ці атаки будуть повторюватися й надалі.
Ситуація на Дніпровській ГЕС залишається складною, наразі там виявляють дефекти устаткування. Про це сказав міністр енергетики Герман Галущенко в ефірі телемарафону, передає 24 Канал.
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Треба зрозуміти, чи це свідомий удар був по греблі, чи це просто вони не влучили в ГЕС. Якщо це свідомий удар і вони мають на меті саме руйнування греблі, ці атаки будуть повторюватися, і вони будуть атакувати саме дамбу. Тому ремонтні роботи будуть здійснюватися, важливо зрозуміти масштаб цих атак, якщо вони їх планують саме з метою руйнування греблі,
– пояснив Галущенко.
За словами міністра, лише після проведення робіт експерти зможуть визначити, який час потрібен для відновлення роботи ГЕС.
Росіяни обстріляли Дніпровську ГЕС: що відомо
- Вночі 22 березня російські окупанти завдали ракетного удару по Дніпровській ГЕС. Відомо, що було два прямих влучання – в електростанцію ГЕС-1 і ГЕС-2. Загалом росіяни використали понад 8 ракет.
- У мережі повідомляли, що у момент атаки дамбою рухався транспорт. Було влучання у тролейбус, в якому були люди. Через обстріли Запоріжжя рух автодорожнім переїздом греблі Дніпровської ГЕС повністю обмежено.
- Ще за день до атаки росіяни почали готуватися та попереджали про удар – вони поширювати інформацію, нібито українські війська збираються атакувати ДніпроГЕС. Вочевидь, ворог розраховував на підрив дамби та хотів переконати світ у провині України.
- На щастя, вдалося запобігти екологічній катастрофі – дамба продовжує стояти. Проте унаслідок влучання у станцію у Дніпро витекли нафтопродукти. Фахівці Державної екологічної інспекції Південного округу оглянули місце та підтвердили забруднення довкілля.