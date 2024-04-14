Ворог завдав цинічного удару по Дніпру: моторошні кадри наслідків атаки

Ввечері 14 квітня російські окупанти завдали підступного удару по Дніпропетровській області. Ймовірно ворог атакував балістикою.

Надвечір росіяни запустили ракету по обласному центру. Через кілька хвилин після оголошення повітряної тривоги у місті пролунали вибухи, внаслідок атаки є постраждалі, серед яких – дитина.

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Які масштаби наслідків після ворожого удару

МВС України повідомило, що ввечері росіяни цинічно атакували місто Дніпро та Дніпровський район. За попередньою інформацією, внаслідок ракетного обстрілу постраждали 12 людей, серед них – одна дитина.

Пошкоджені домівки людей, легкові автомобілі та навантажувач. У Любимівській громаді вибуховою хвилею пошкоджено автомобіль, який їхав дорогою,

– йдеться у повідомленні міністерства.

Наразі поліцейські, рятувальники та всі профільні служби працюють на місцях, фіксують порушення законів та звичаїв війни з боку російських військових. Психологи ДСНС надають необхідну допомогу постраждалим.

Зокрема, остаточні наслідки атаки станом на зараз встановлюють.

Наслідки удару росіян по Дніпру / Фото МВС України

Також небезпеку оголошували в Одеській області: що відомо

Близько 15:45 повідомили про ракетну небезпеку для Одеської області, у регіоні пролунали сирени повітряної тривоги. Повітряні сили ЗСУ застерігали від активності ворожої тактичної авіації на південному напрямку.

Зокрема, повідомлялося про ракету, яка рухалася в напрямку Одеси. Згідно з даними моніторингових каналів, окупанти, ймовірно атакували крилатою ракетою Х-59. Голова Одеської ОВА Олег Кіпер також звернувся до місцевих.

На Одесу летіло щонайменше дві ракети та один дрон. Уже через кілька хвилин повідомили про успішну роботу протиповітряної оборони. Вже о 16:16 очільник Одеської ОВА повідомив про відбій повітряної тривоги.

Станом на 17:30 у Силах оборони Півдня України повідомили, що з акваторії Чорного моря із літака тактичної авіації росіяни знов атакували Одещину. Зазначається, що 2 керовані авіаційні ракети Х-59 силами протиповітряної оборони знищено над морем.