У Генштабі розповіли, скільки та які ракети росіяни запустили по Дніпру

Ввечері 28 липня російські терористи атакували Дніпро. окупанти вдарили по будівлі СБУ та багатоповерхівці.

Які ракети застосував ворог і скільки їх було, розповіли у Генштабі ЗСУ. Про це інформує 24 Канал.

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Терористи вдарили по Дніпру балістичними ракетами

Протягом минулої доби Російська Федерація завдала ракетного удару по місту Дніпро, застосувавши 2 балістичні ракети "Іскандер-М",

– зазначили у Генштабі.

"Іскандер-М" – це балістична ракета наземного базування. Вона підіймається практично у стратосферу, звідки повертається на високій швидкості. Вага бойової частини близько 500 кілограмів, дальність ураження 500 – 600 кілометрів.

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Коротко про наслідки ракетного удару