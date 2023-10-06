"Винні мають відповісти": МЗС Австрії викликало посла Росії через удар по Грозі
Джерело:МЗС Австрії
Росія 5 жовтня завдала ракетного удару по селу Гроза, що на Харківщині. Міністерство закордонних справ Австрії викликало посла країни-агресорки через цю атаку.
У МЗС Австрії викликали російського посла у зв’язку з ракетним ударом по кафе у селі Гроза, що на Харківщині. Внаслідок російської атаки загинули 52 людини.
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Це воєнний злочин
У Міністерстві Австрії наголосили, що цей удар є воєнним злочином.
Винні мають бути притягнуті до відповідальності,
– заявили у відомстві.
Напередодні там також закликали до справедливого покарання за цю атаку, яка є порушенням норм Міжнародного гуманітарного права. Також у МЗС Австрії назвали цей обстріл "жахливим" та нагадали, що він забрав життя десятків людей.
Удар по Грозі: останні новини
- Росія 5 жовтня вдарила ракетою типу "Іскандер" по магазину та кафе у селі Гроза, що на Харківщині. Там саме відбувався поминальний обід, тож атака забрала життя багатьох людей. Зокрема, загинула сім'я військового, якого й поминали.
- Служба безпеки України шукає того, хто навів цей удар. Про те, що хтось коригував вогонь, свідчить точність удару, адже ракета прилетіла у невелику будівлю.
- Росіяни, ймовірно, думали, що на поминках буде багато побратимів загиблого, проте мотиви ворога достеменно невідомі, зазначили у прокуратурі Харківщини.
- Уже розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством. Харківська обласна прокуратура пообіцяла, що російське зло буде покарано.