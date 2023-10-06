Родина нещодавно повернулася до Харкова: деталі про наслідки та жертви ранкового удару

Зранку 6 жовтня Росія завдала терористичного удару по Харкову. Було зафіксовано 2 прильоти. У центральній частині міста загинуло 2 людей: 10-річний хлопчик та його бабуся.

Ця родина раніше виїхала з Харкова, проте не так давно повернулася до міста. Про це розповіла кореспондентка 24 Каналу з Харкова Анна Черненко.

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Наслідки ракетного удару по Харкову

Два райони Харкова були під ударами. Загалом постраждало 30 людей. Багатьом людям потрібно буде розселення, від ранку служби працюють, щоб допомогти громадянам. На місці ударів працює техніка, також розбирають завали.

На жаль, внаслідок ракетного удару загинуло двоє людей: 10-річний хлопчик та його бабуся, якій було 67 років. Нещодавно родина повернулася до Харкова.

На верхньому поверсі триповерхівки просто прокидалася родина. Троє людей там врятовані. Постраждав 11-місячний хлопчик саме з цієї квартири. Його старший брат 10-річний та його бабуся, на жаль, загинули. Ця родина не так давно повернулася до Харкова. Люди виїжджали і тільки що повернулися,

– сказала Черненко.

Начальник Слідчого управління Харківської області Сергій Болвінов повідомив, що на місці вилучили залишки ракети "Іскандер".

Міський голова Харкова Ігор Терехов зазначив, що зараз звертаються сім’ї, яким потрібне розселення. Усіх, хто цього потребує, розташують у готелях та забезпечать усім необхідним.

"Ми зараз робимо квартирний обхід. Теж будемо розміщувати у готелях, доставляти все необхідне, щоб люди були у більш-менш нормальних умовах", – сказав мер.

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Удари по області

Анна Черненко зауважила, що, окрім ударів по Харкову, цієї доби також були удари по області. Один з них – у Вовчанську. Там троє людей було поранено: жінка та чоловік старше 75 років та 25-дівчина з інвалідністю, яка жила з ними. Родині повністю розбило дім, там була пожежа.

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