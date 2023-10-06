"Краще б я помер": що кажуть мешканці села Гроза після ракетного удару

Ворог 5 жовтня завдав ракетного удару по кафе й магазину в селі Гроза Куп'янського району. Загинув кожний шостий житель населеного пункту.

Валерій Козир – родич Андрія Козира, за яким відбувалися поминки. У трагічний день 5 жовтня він втратив доньку й зятя.

До теми ДСНС завершила рятувальні роботи: що відомо про удар "Іскандером" по Грозі

"Боже, ти не можеш мене так карати"

Серед 52 загиблих у Валерія двоє членів сім'ї – його 36-річна донька Ольга та зять. 61-річний чоловік не пішов на поминки у кафе, бо працював охоронцем у нічні зміни, тому вдень – саме відпочивав.

Нині Валерій проводить багато часу на кладовищі, адже готується поховати дочку разом з чоловіком. Також чоловік тепер має доглядати за трьома онуками, які лишилися без батьків. Дітям 10, 15 і 17 років.

Краще б я помер… О, Боже, ти не можеш мене так карати. Покинути батька і забрати дітей!

– говорить Валерій Козир плачучи.

Як кажуть місцеві жителі, кожна сім'я втратила щонайменше одну близьку людину. Жінка крізь сльози говорить, що труна буде у кожному будинку – десь одна, а десь і п'ять.

Нині в селі майже не лишилося людей. Житель Грози Олександр Муховатий розповідає, що Росія забрала життя його брата разом з дружиною й матір'ю. Він розповідає, що про трагедію дізнався від онука. Коли він прийшов на місце удару, то рятувальники знайшли вже нижню частину тулуба брата. Олександр упізнав його за черевиками й штанами.

Росія завдала терористичного удару по Грозі