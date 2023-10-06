"Плачуть і ходять від тіла до тіла": болючі кадри, зроблені після удару по Грозі

5 жовтня вдень Росія вдарила ракетою по кафе-магазину на Харківщині. Цей удар забрав життя 52 людей, серед них 8-річна дитина.

Фотографиня Donbas Frontliner поділилася жахливими кадрами після удару по селу Гроза. Родичі та знайомі вбитих плачуть й ходять від тіла до тіла.

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Росія вбила пів сотні людей

На місці, де країна-агресорка скоїла теракт, ще працюють відповідні спецслужби. Наразі відомо про загибель 52 людей. Втім, кількість жертв може зрости – рятувальники продовжують знаходити рештки тіл.

У селі на Харківщині загинули півсотні людей / Фото Donbas Frontliner

На кадрах, якими поділилася фотографиня, видно купки з тіл та шматків, які складають медики.

Над однією з них схиляється чоловік – від його товариша Юрія лишився самий обгорілий тулуб – без рук та ніг.

Чоловік плаче над тілом односельця / Фото Donbas Frontliner

У той день Юрій, як і з десяток його односельців, прийшов віддати шану загиблому військовому та взяти участь у поминальному обіді, який влаштували у місцевому кафе.

Юра, як же так? Що вони з тобою зробили? За що?

– ридає чоловік над половиною тіла свого друга.

Рятувальники у сутінках розгрібають завали.

У Грозі ще працюють рятувально-пошукові служби / Фото Donbas Frontliner

Довкола ходять мешканці села, сподіваючись знайти близьких живими.

Жахливі наслідки російського терору / Фото Donbas Frontliner

Удар по кафе-магазину у Грозі: що відомо