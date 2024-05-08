Численні руйнування на Кіровоградщині внаслідок атаки: постраждала маленька дитина

Росія завдала масованого обстрілу по Україні під ранок 8 травня. Внаслідок атаки на Кіровоградщині пошкоджено об'єкт критичної інфраструктури.

У місті фіксуються численні руйнування. Також є інформація про те, що постраждала 8-річна дитина.

Дивіться також По всій Україні двічі лунала тривога: спочатку злітав Ту-95МС, а потім – МіГ-31К

Наслідки атаки на Кіровоградщині

Очільник Кіровоградської ОВА Андрій Райкович повідомив, що в Олександрійському районі окупанти пошкодили обʼєкт критичної інфраструктури. Також він повідомив, що внаслідок атаки постраждала 8-річна дитина.

Руйнувань попередньо зазнали 13 приватних будинків та майже три десятки гаражів,

– розповів Райкович.

Наразі всі відповідні служби працюють на місці інциденту.

Окупанти били по енергетичній інфраструктурі: що відомо