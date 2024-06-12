Удар по командному пункту у прикордонні Росії: Черник оцінив операцію ЗСУ

Українським захисникам 9 червня вдалося знищити будівлю штабу збройних сил Росії у Бєлгородській області. Найімовірніше, ЗСУ вдарили ракетою Storm Shadow. Якщо це авіаційний удар, то ця ж ракета інтегрована у Су-24.

Таку думку 24 Каналу озвучив військовий експерт Петро Черник. Він наголосив, що необхідно й далі розгортати такі операції.

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Будівля серйозно ушкоджена

Петро Черник зазначив, що українським військовим потрібно продовжувати такі атаки. Для цього є можливості. Удар по будівлі штабу окупантів у Бєлгородській області, найімовірніше, здійснювався ракетою Storm Shadow.

Найімовірніше, Storm Shadow. Якщо це авіаційний удар, Storm Shadow інтегрований у Су-24. Найбільш далекобійна версія – до 500 кілометрів. Штатні версії – приблизно 250 кілометрів. Видно, що дуже серйозно будівля ушкоджена. Фугасний снаряд – до півтони. Як мінімум, дві ракети спрацювали. У цьому немає ні найменшого сумніву,

– вважає він.

За словами військового експерта, Україна вже давно домовилась про масштабування таких дій із низкою західних союзників. Але Україна не має так багато ракет Storm Shadow. Ні Франція, ні Велика Британія поки не поставили ці ракети на такий промисловий конвеєр, щоб ЗСУ мали їх багато. Однак з часом ситуація може змінитися.

ЗСУ могли уразити командний пункт ворога на Бєлгородщині

Російські ЗМІ та телеграм-канали повідомляють, що українські військові знищили будівлю штабу збройних сил Росії у Бєлгородській області. Удар знищив координаційний штаб угрупування Північ збройних сил Росії, який виконував операцію штурму Вовчанська.

Удару було завдано 9 червня, фото та докази наслідків атаки – з'явились у мережі лише тепер. Зазначають, що базу, яка належить Бєлгородському державному університету, використовували як військовий об'єкт.

У момент атаки на базі перебували щонайменше 15 військовослужбовців. Зазначалось, що двох з них одразу ж врятували. Наразі повідомляють про щонайменше трьох загиблих російських військовослужбовців. Їхні тіла деблокували з-під завалів.

Український журналіст Андрій Цаплієнко повідомив, що наразі 8 офіцерів російської армії вважаються зниклими безвісти. Він також припустив, це і є той перший удар з літака західним озброєнням по території Росії, про який писало видання Sky News.