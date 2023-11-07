Усі в Новоросійську не помістяться: куди Росія може перемістити судна після удару по "Аскольду"

Україна 4 листопада завдала удару по суднобудівному заводу окупантів у Криму. Пошкоджень зазнав російський ракетоносій "Аскольд" у Керчі. Очевидно, ворог захоче перемісти свої кораблі з Криму.

У Новоросійську є подібний завод, однак там буде складно поміститися усім кораблям. Таку думку 24 Каналу озвучив керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко.

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"Що стосується судноремонтних або суднобудівних заводів, то у Новоросійську є подібний. Але звичайно, усім кораблям там поміститися буде складно", – сказав військовий експерт.

Мета ударів по таких об'єктах

Олександр Мусієнко зазначив, що насамперед удари ЗСУ по суднобудівних заводах спрямовані не стільки на ліквідацію кораблів, як на знищення можливостей цих ворожих об'єктів.

Мовилось знищення можливостей заводів, позбавлення їх функції ремонту, обслуговування та проведення робіт для катерів та кораблів. Мета на сьогодні – зробити для ворога неможливим використовувати ці заводи за призначенням,

– вважає він.

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