Коли Кримський міст стане об'єктом атак ЗСУ: Арестович пояснив, від чого це залежить

Кримський міст може стати об'єктом удару українських військових, як тільки з'явиться для цього технічна можливість. Це цілком зрозуміла ціль, адже по мосту відбувається постачання армії агресора.

Про це розповів радник голови Офісу Президента Олексій Арестович. Він наголосив цілей для ЗСУ на території України вистачає, а частина Кримського мосту проходить територією України.

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Наразі технічної можливості для удару немає

Там взагалі нема про що дискутувати. В нас технічної можливості немає. Як тільки з'явиться така можливість – то одразу стане об'єктом для атаки,

– пояснив Арестович.

Через те, що міст побудований у законних територіальних водах України, наголосив Арестович, з ним "можуть відбутись всілякі неприємності". Адже це передусім – незаконна споруда. Радник голови ОП провів аналогію з так званими "вишками бойка", які вже потрапили під удар ЗСУ, і зауважив, що міст може чекати схожа доля.

Раніше про можливу атаку на міст сказали у ГУР

Зазначимо, що раніше ймовірність того, що Кримський міст може бути ціллю для атаки українських військових, підтвердили у Головному управлінні розвідки Міноборони. Представник ГУР Вадим Скібіцький наголосив: Крим – територія України, яка перебуває під тимчасовою російською окупацією.

Зараз держава-агресорка перетворила півострів на військовий хаб, через який перекидає особовий склад та техніку у південні регіони України.

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За словами секретаря РНБО Олексія Данілова, кількість ППО для захисту Кримського мосту "зашкалює".

Як розповів мер Мелітополя Іван Федоров, саме з території півострова у бік Мелітополя нещодавно вирушила велика колона російської техніки.

Підтверджують цю інформацію в оперативному командуванні "Південь". Там кажуть, що росія хоче підтягувати з Криму додаткові резерви.

На початку липня з'являлась інформація, що окупанти хочуть провести на півострові мобілізацію.

Дивіться у відео – пояснення Арестовича щодо Кримського мосту: