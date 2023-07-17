У окупантів залишиться один шлях, – аналітик ISW про руйнування Кримського мосту

17 липня 2023, 13:18
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Джордж Баррос

У російських загарбників залишиться лише один шлях для підтримки угруповання на Півдні. Це може статись у разі виведення з ладу Кримського мосту.

Керченський міст – це логістично значущий об’єкт. Про це заявив аналітик ISW Джордж Баррос.

До теми Невже нічого не сталося: через "бавовну" потяг зупинився прямо перед Кримським мостом

У окупантів залишиться один шлях

На думку Барроса, Росія матиме лише 1 наземну лінію постачання – прибережну магістраль на Азовському морі.

Це для підтримки (або евакуації) своїх десятків тисяч військ в окупованому Херсоні та Криму, якщо Україні вдасться суттєво пошкодити, або знищити міст,
– наголосив він.

"Бавовна" на Кримському мосту: останні новини

  • У Кремлі заявили про призупинення зернової угоди. Ймовірно, це стало відповіддю на вибухи на Кримському мосту 17 липня.
  • За даними джерел 24 Каналу, відновити повноцінний рух на Кримському мосту Росія не зможе. На це ворогу знадобиться щонайменше 1 – 2 роки.
  • Як виявилось, складно технічно, адже для того, аби відновити рух через міст, потрібно встановити кілька плит, відновити опори, а також провести повну перевірку всієї конструкції.
  • Російська влада вперше опублікувала офіційне відео з Кримського мосту, на якому в ніч проти 17 липня пролунали два вибухи. На кадрах видно, як сильно міст "приліг".
  • У російському слідчому комітеті заявили, що "продовжують роботу" на місці події на Кримському мосту.
  • Російські окупанти вже встигли заявити про відкриття справи через вибухи на Кримському мосту. Противники написали, що відкрили її за статтею "теракт".
  • До речі, через "надзвичайну ситуацію" потяг зупинився прямо перед Кримським мостом. Наразі пасажири не можуть вийти. Окрім цього, після вибуху на Кримському мосту залізничний рух теж зупинено.
  • Як заявили джерела 24 Каналу в Службі безпеки, до нічного підриву Кримського мосту причетна СБУ та Військово-морські сили України. Міст атакували за допомогою надводних дронів.
  • Служба безпеки України потролила росіян через вибухи на Кримському мосту. Українські силовики зауважили, що "знову міст пішов "поспати".
  • Після пошкодження Кримського мосту росіяни стикнуться з проблемами в логістиці. Окупований Маріуполь уже готується до потоку цивільних і військових.

Автор: Софія Ропан