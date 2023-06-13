Лише 3 червня відсвяткували річницю весілля: подробиці про загиблу в Кривому Розі молоду пару
Джерело:Олександр Вілкул
Російські окупанти 13 червня атакували Кривий Ріг. Ворожа ракета вбила подружжя, яке одружилося лише торік.
Обом було по 22. Про це повідомив голова військової адміністрації Кривого Рогу Олександр Вілкул.
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Нещодавно подружжя відсвяткувало річницю
Вілкул зазначив, що 22-річні Давид та Ксенія одружилися лише торік.
Третього червня відсвяткували річницю весілля… За освітою обидва педагоги. Наймирніша професія на землі. Ксенія працювала у 108 гімназії вчителем молодших класів,
– зазначив голова МВА.
Дівчина була єдиною дитиною в сім'ї. Подружжя теж мріяло про дітей та будувало плани на майбутнє.
"Сьогодні їхнє життя забрала російська ракета. Вічна пам'ять їм та всім загиблим. Ворогу – ніякої пощади!" – підсумував Вілкул.
Росіяни вбили молоде подружжя / Фото Олександра Вілкула
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Що відомо про терористичну атаку росіян
- Росія здійснила черговий терористичний акт вночі 13 червня. Ворожі ракети вдарили по цивільній інфраструктурі. Зокрема, внаслідок цього постраждала п'ятиповерхівка.
- Ворог атакував, коли усі спали. Тож люди вибігали з будинку в нічних сорочках. Одна із місцевих жительок розповіла, що її донька намагалася врятувати власного чоловіка, який лишився у квартирі. Під час спроб порятунку вона сама ледь не задихнулася від диму.
- Загалом від ворожих ударів у Кривому Розі загинули 11 людей: 4 – у п'ятиповерхівці, 7 – на промисловому об'єкті.
- Ще 28 осіб зазнали поранень. До лікарні госпіталізували 12 людей. Вони перебувають у середньому, важкому та критичному станах.
- Біля п'ятиповерхівки розгорнули штаб для постраждалих. Там можна зареєструватися на розселення, матеріальну допомогу, отримати будівельні матеріали, задекларувати пошкоджене майно, зареєструватися на відновлення документів тощо. Також там є гаряче харчування.