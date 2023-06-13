Лише 3 червня відсвяткували річницю весілля: подробиці про загиблу в Кривому Розі молоду пару

Російські окупанти 13 червня атакували Кривий Ріг. Ворожа ракета вбила подружжя, яке одружилося лише торік.

Обом було по 22. Про це повідомив голова військової адміністрації Кривого Рогу Олександр Вілкул.

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Вілкул зазначив, що 22-річні Давид та Ксенія одружилися лише торік.

Третього червня відсвяткували річницю весілля… За освітою обидва педагоги. Наймирніша професія на землі. Ксенія працювала у 108 гімназії вчителем молодших класів,

– зазначив голова МВА.

Дівчина була єдиною дитиною в сім'ї. Подружжя теж мріяло про дітей та будувало плани на майбутнє.

"Сьогодні їхнє життя забрала російська ракета. Вічна пам'ять їм та всім загиблим. Ворогу – ніякої пощади!" – підсумував Вілкул.



Росіяни вбили молоде подружжя / Фото Олександра Вілкула

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