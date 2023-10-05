Ракетний удар по Грозі на Харківщині: перша реакція на трагедію Ради Європи й посла Британії

Ворог, найімовірніше, вдарив ракетою "Іскандер" по кафе та магазину в селі Гроза Куп'янського району на Харківщині. Рада Європи, британський посол та ООН відреагували на трагедію.

Вони засудили російську атаку та заявили, що треба перемогти це зло. На жаль, Кремль забрав життя щонайменше 51 людини, пише 24 Канал.

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Як відреагували на трагедію в Єврораді та в британському посольстві

"Я найрішучішим чином засуджую російський напад на продуктовий магазин у Куп'янську, в результаті якого загинули невинні цивільні. Мої думки з жертвами, їхніми сім'ями та владою, яка зіткнулася з черговою невимовною трагедією", – заявила генсек Ради Європи Марія Пейчинович-Бурич.

Посол Великої Британії в Україні Мартін Харріс написав, що він з жахом дізнався новини про варварський обстріл Росією села Гроза та загибель десятків мирних жителів.

Мої щирі співчуття всім, хто втратив своїх близьких. Ми повинні перемогти це зло,

– заявив посол.

Представник генерального секретаря ООН Антоніу Гутерріша заявив Sky News, що засуджує російський ракетний удар по селу Грози.

"Напади на цивільних осіб та цивільну інфраструктуру заборонені міжнародним гуманітарним правом, і вони мають бути негайно припинені", – заявили в ООН.

До речі, Володимир Зеленський, повідомляючи про трагедію, зазначив, що це показово жорстокий російський злочин, адже ворог вдарив ракетою по звичайному продуктовому магазину. Тобто це абсолютно свідомий теракт Росії.

Тоді ж український лідер сказав, що російський терор треба зупинити.

"Усі, хто допомагає Росії обходити санкції, злочинці. Усі, хто підтримує Росію досі, підтримує зло. Цей і подібні теракти потрібні Росії лише для одного: зробити свою геноцидну агресію новою нормою для всього світу. І я дякую кожному лідеру, кожному народу, який підтримує нас у захисті життя!" – сказав український лідер.

Він додав, що під час візиту на саміт Європейської політичної спільноти в іспанській Гранаді говорив з європейськими лідерами про посилення нашої ППО та воїнів, щоб захистити Україну від окупаційного терору.

"А терористам – відповімо. Абсолютно справедливо. І потужно", – додав президент.

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