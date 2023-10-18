Вибух, схоже, спричинила "інша команда", – Байден про удар по лікарні в Секторі Гази
Джерело:Sky News
Президент США Джо Байден 18 жовтня прибув з офіційним візитом до Ізраїлю. Під час спільної конференції з Беньяміном Нетаньягу він наголосив, що удару по лікарні в Секторі Гази, ймовірно, завдала "інша команда", натякаючи на бойовиків ХАМАС й "Ісламського джихаду".
Літак Байдена приземлився у Тель-Авіві 18 жовтня. Як повідомляли у мережі, президент США збирався поставити Нетаньягу "кілька жорстких питань".
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Байден прокоментував удар по лікарні в Секторі Гази
На спільній конференції прем'єр Ізраїлю заявив, що "ХАМАС – це нові нацисти". Також Нетаньягу підкреслив, що візит Байдена "під час війни" дуже важливий і стверджує, що "глибоко зворушений".
Разом з тим, Байден наголосив, що США подбають про те, аби Ізраїль мав усе необхідне для захисту від бойовиків. Також він прокоментував удар по території лікарні у Секторі Гази.
Я глибоко засмучений і обурений вчорашнім вибухом у лікарні в Газі. Судячи з того, що я бачив, здається, що це зробила "інша команда", а не ви. Але є багато людей, які не впевнені, тому нам доведеться подолати багато речей,
– заявив Байден.
Удар по лікарні в Секторі Гази: головне
- Увечері 17 жовтня лікарня "Аль-Ахлі" у Секторі Гази опинилася під ударом. Мережею відразу почали ширитися світлини з масштабною пожежею.
- Бойовики ХАМАС відразу звинуватили в ударі Ізраїль. Втім, Нетаньягу відкинув звинувачення й наголосив, що ЦАХАЛ не завдав ракетного удару.
- Терористи також заявили про нібито 500 поранених й десятки загиблих. У мережі відразу також почали публікувати світлини, на яких показували мішки з жертвами. Разом з тим, в Ізраїлі заявили про близько 200 постраждалих в Секторі Гази.
- Удар по лікарні в Секторі Гази викликали масові протести у багатьох країнах. Люди зривали прапори Ізраїлю й виступали на захист палестинців.
- Армія оборони Ізраїлю заявила, що не завдавала удару по території Ізраїлю. Там наголосили, що на територію госпіталю впала ракета бойовиків.